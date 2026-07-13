Renovaron vías, señales y estaciones en las líneas Mitre y Sarmiento + Agregar ámbito en









Durante el fin de semana largo se realizaron trabajos en vías, señalización y estaciones como parte del plan de infraestructura impulsado en el marco de la Emergencia Ferroviaria. Las tareas se concentraron en sectores críticos de ambas líneas.

Líneas Mitre y Sarmiento: realizaron trabajos en vías, señales y estaciones durante el fin de semana largo. Secretaría de Transporte

La Secretaría de Transporte avanzó durante el fin de semana largo con nuevas obras de infraestructura en las líneas Mitre y Sarmiento, en el marco del plan de renovación ferroviaria que impulsa el Gobierno nacional tras la declaración de la Emergencia Ferroviaria. Los trabajos, ejecutados entre el 9 y el 12 de julio por Trenes Argentinos Infraestructura, apuntan a mejorar la seguridad operacional mediante intervenciones en vías, sistemas de señalización y estaciones.

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En la línea Mitre, las tareas se concentraron en el ramal Tigre, donde se renovaron 1.000 metros de vías entre el paso a nivel Ramallo y el paso bajo nivel Larralde, en el barrio porteño de Núñez. Además, se reemplazó un enlace ferroviario en la estación San Isidro y se restauró el paso a nivel Belgrano, ubicado en esa misma localidad.

Desde Transporte señalaron que la renovación integral del ramal Tigre reviste carácter prioritario debido al estado de la infraestructura. Los rieles y durmientes tienen más de cuatro décadas de uso y presentan un importante nivel de deterioro, lo que obliga a aplicar restricciones de velocidad en distintos tramos y genera demoras y cancelaciones en el servicio.

Trenes Argentinos realizó obras en el Mitre y el Sarmiento en el marco de la Emergencia Ferroviaria. Secretaría de Transporte Trenes Argentinos realizó obras en sectores críticos de las líneas Mitre y Sarmiento Según datos oficiales, hasta el momento ya fueron renovados de manera integral 33 de los 40 kilómetros previstos para ese corredor. Además, se intervinieron 13 cuadros de estaciones, 22 pasos a nivel y seis puentes y alcantarillas como parte del programa de modernización.

En paralelo, en la línea Sarmiento se realizaron trabajos sobre los sistemas de señalización y obras civiles en las estaciones Morón y Ramos Mejía. Las intervenciones incluyeron el reemplazo de aparatos de vía en Caballito, el acondicionamiento de señales en Liniers, la modernización de la mesa de mando de la cabina de Castelar y el recambio del cableado de señalización del puente Reconquista, en Paso del Rey.

Las obras también abarcan la renovación de las instalaciones de las estaciones Morón y Ramos Mejía. Allí se llevan adelante trabajos sobre los edificios principales, sanitarios e ingresos, además de la construcción de nuevos andenes y la actualización de los sistemas eléctricos, sanitarios y de iluminación. Desde el Gobierno indicaron que las intervenciones forman parte de una estrategia para concentrar recursos en los sectores considerados críticos de la red ferroviaria, con el objetivo de reforzar las condiciones de seguridad y mejorar la calidad del servicio para los pasajeros. Finalizadas las tareas programadas durante el fin de semana largo, los servicios de las líneas Mitre y Sarmiento retomaron su funcionamiento con las frecuencias habituales.

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