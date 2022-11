Dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: a cuánto cerraron este viernes 18 de noviembre

Live Blog Post

Alerta por el dólar que se vende en Argentina y se rechaza en el exterior

Con la reactivación del mercado cambiario informal en el que se opera el dólar blue, los billetes en las "cuevas" van y vienen. Pero no todos son iguales, y aunque no hay motivos reales, algunos valen más que otros. Pero lo que alarma ahora es que hay algunos que no son aceptados en el exterior.