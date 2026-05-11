Mundial 2026: Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 jugadores de la Selección argentina + Seguir en









El entrenador de la Selección argentina entregó una nómina de 55 futbolistas para la Copa del Mundo que comenzará dentro de un mes.

Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 jugadores de cara al Mundial 2026.

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, presentó este lunes la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026, cuya nómina definitiva será reducida a 26 futbolistas. Esa lista se dará el 30 de mayo como fecha límite y será oficializada por la FIFA el 2 de junio, una semana antes del cominezo del torneo.

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La entrega de la prelista coincidió con la fecha límite establecida por FIFA para que las selecciones presenten entre 35 y 55 jugadores elegibles para disputar el torneo. Entre las sorpresas de la lista apareció Santiago Beltrán. El arquero de 21 años ocupó el lugar de Franco Armani y fue clave en la clasificación por penales ante San Lorenzo en el Monumental.

La prelista de 55 jugadores de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 A continuación se detallan nombres y apellidos de los futbolistas que conforman la prelista:

Arqueros Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Walter Benítez (Crystal Palace FC)

Facundo Cambeses (Racing Club)

Santiago Beltrán (River Plate) Defensores Agustín Giay (Palmeiras)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Nicolás Capaldo (Hamburgo SV)

Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise)

Lucas Martínez Quarta (River Plate)

Marcos Senesi (Bournemouth)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Nicolás Otamendi (SL Benfica)

Germán Pezzella (River Plate)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Lautaro Di Lollo (Boca Juniors)

Zaid Romero (Getafe CF)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Marcos Acuña (River Plate)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Gabriel Rojas (Racing Club) Mediocampistas Máximo Perrone (Calcio Como 1907)

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Guido Rodríguez (Valencia CF)

Aníbal Moreno (River Plate)

Milton Delgado (Boca Juniors)

Alan Varela (FC Porto)

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Rodrigo De Paul (Inter de Miami)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Enzo Fernández (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Giovani Lo Celso (Real Betis Balompié)

Nicolás Domínguez (Nottingham Forest)

Emiliano Buendía (Aston Villa)

Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo) Delanteros Lionel Messi (Inter de Miami)

Nicolás Paz (Calcio Como 1907)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Tomás Aranda (Boca Juniors)

Nicolás González (Atlético de Madrid)

Alejandro Garnacho (Chelsea)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Matías Soulé (AS Roma)

Claudio Echeverri (Girona Fútbol Club)

Gianluca Prestianni (SL Benfica)

Santiago Castro (Bologna FC)

Lautaro Martínez (Internazionale de Milán)

José Manuel López (Palmeiras)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Mateo Pellegrino (Parma Calcio)