Evasión en Estados Unidos: buscan canalizar millonarios fondos vía los nuevos blanqueos

Acuerdo con Estados Unidos

El equipo económico confía en que entre noviembre y diciembre estará firmado el acuerdo de intercambio de información entre la AFIP y el organismo estadounidense IRS, sigla que hace referencia a Internal Revenue Service. “Va a salir. El poder ya está hecho, lo tiene Sergio Massa para firmarlo”, contó una fuente cercana al ministro de Economía.

Así, con su entrada en vigencia, la primera información llegará en septiembre de 2023, correspondiente a los datos de 2022. Para explicar el funcionamiento del acuerdo, fuentes oficiales describieron: “Vamos a tener un caño por donde va a circular toda la información, lo que los argentinos tienen allá y lo que hay acá, no somos los únicos que evadimos”. La diferencia con el actual sistema es que hoy es “punta a punta”, es decir, AFIP puede hacer una solicitud puntual por una persona.

En el Gobierno estiman que hay al menos u$s100.000 millones en cuentas de argentinos en el exterior, tanto en el sistema bancario, como en inversiones financieras. Esperan que en 2023 puedan acceder a al menos u$s5000 millones, entre intereses resarcitorios y punitorios. Sin embargo, como también se espera que haya litigios del lado de los contribuyentes, o tardanzas del lado de la AFIP a la hora de recabar la información e intimar, en el equipo económico la expectativa es que los fondos se canalicen a través de los blanqueos que hay vigentes.

3 posibles blanqueos

“Hay varios que andan muy preocupados”, contó una fuente oficial. Según pudo averiguar Ámbito, no se espera que haya un mecanismo de exteriorización de activos para cuando entre en vigencia el convenio. El presupuesto 2023 aprobado por el Congreso significa que entrará en marcha el blanqueo para poder comprar propiedades usadas, sin límite de plazo. Sin embargo, todavía resta la instancia de la promulgación del Ejecutivo y que se suba al Boletín Oficial con la reglamentación.

Otro de los blanqueos que posibilita el presupuesto es el de exteriorizar fondos para pagar importaciones, ya sea de bienes o servicios, que tengan como destino procesos productivos. Así, tendrán un camino más allanado a la hora de pedir las autorizaciones en el nuevo sistema SIRA.

Sin embargo, Ámbito preguntó por qué no está impactando el “miedo” de los contribuyentes en el blanqueo ya existente, que es para proyectos de construcción. Termina la primera etapa, que tiene la alícuota más baja del 5%, y los datos parciales indican que ingresaron unos $17.000 millones, por los cuales los contribuyentes pagaron casi $900 millones. Una fuente oficial respondió: “Los contribuyentes están en modo wait and see. Desde los bancos les dicen que el acuerdo no va a salir. Hasta que no lo vean, no van a blanquear”.

En diálogo con este diario, Mauro Mazza, de Research de Bull Market Brokers, contó que efectivamente “hay muchas personas asustadas”. Sin embargo, se mostró poco optimista a que los fondos se canalicen a través de los blanqueos inmobiliarios: “Al blanqueo del gobierno anterior entró mucha gente, pero se rompieron los contratos y no hubo perdón, porque a partir de 2021 les empezaron a caer desde AFIP, entonces ahora nadie quiere”.

Según contaron desde diversos estudios contables que no quisieron ser mencionados, la maniobra de las personas con fondos en el exterior por estos días es la de conformar sociedades, un fideicomiso ciego, o llevar los fondos a billeteras virtuales, y así sacarlos de sus cuentas bancarias personales, que son las que forman parte del acuerdo. Sin embargo, fuentes en AFIP aseguraron que no es tan fácil hacer estas maniobras, ni tampoco llegan a tiempo antes del primero de enero.