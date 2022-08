Plan Massa: expectativa vs realidad

Recientemente conocimos la recaudación tributaria al mes de julio. Al séptimo mes del año la recaudación creció 87,0% de forma interanual, superando a la inflación del período. Si bien el dato oficial lo conoceremos el próximo jueves 11 de agosto, se estima que la variación mensual de precios podría ascender a 8,5%. Si eso ocurre, la inflación acumulada 12 meses sería del 71,9%. En este caso, la variación interanual de la recaudación total quedaría 15 puntos porcentuales por arriba. Es la mayor tasa de variación desde abril 2021. En aquel momento la recaudación tributaria llegó a crecer 105,2% respecto al año anterior, debido a que abril 2020 fue uno de los meses más castigados por la pandemia.

Con respecto a los tributos ligados al consumo, el IVA Consumo presentó un crecimiento interanual de 79,4%, también quedando por arriba de la inflación estimada para el período. Lo mismo ocurrió con lo recaudado por los débitos y créditos, incrementándose más de un 85,0% respecto a julio del año pasado. Con respecto a los impuestos patrimoniales, Bienes Personales se incrementó un 300,0%, mientras que por la partida de Impuesto a las Ganancias la recaudación fue un 118,8% superior.

En junio, los ingresos tributarios representaron el 91,3% de los Ingresos Totales. El 100,0% lo completan los ingresos por la Renta de la Propiedad y los ingresos de Capital. Según esta proporción, los datos de recaudación tributaria al mes de julio y algunas proyecciones adicionales, los ingresos totales podrían crecer en torno al 68,0% o 70,0% respecto a los ingresos totales de un año atrás. Para empezar a colaborar con los objetivos del nuevo Ministro de Economía, los gastos totales deberían empezar a crecer, no solamente a un ritmo inferior al que vienen creciendo, sino a una tasa menor a la que crecen los ingresos totales.

Al sexto mes del año, los ingresos totales crecieron 56,8% mientras que los gastos totales se incrementaron un 65,6%, casi 10 puntos porcentuales por arriba de los ingresos. Aquí es donde radica el mayor desafío del nuevo gabinete, en ir reduciendo dicha brecha.

El próximo 20 de agosto conoceremos el resultado fiscal al mes de julio. De todas formas, los resultados que se den a conocer ese día van a corresponder a la gestión, cortísima, pero gestión al fin, de Silvina Batakis. Cuando la sucesora de Martín Guzmán habló públicamente por primera vez y declaró que iban a trabajar para conseguir un fortalecimiento de las cuentas públicas dijimos que había que esperar al 20 de agosto para ver los primeros resultados. Siempre dijimos que era mucho tiempo para una economía como la argentina. A las pruebas nos remitimos.

Ahora, para empezar a ver los primeros resultados de la gestión de Massa deberemos esperar al 20 de septiembre cuando se informe el resultado fiscal a agosto. Otro período de tiempo que resulta una eternidad.

El fantasma de una fuerte devaluación sobrevuela hace tiempo. Se pensó que Sergio Massa podría llevarlo a cabo. Según le respondió a un periodista, porque no fue algo sobre lo que habló en su discurso, no procederán a devaluar. Indicó que trabajarán en reducir las brechas cambiarias entre el dólar oficial y los dólares alternativos mediante el fortalecimiento de las Reservas Brutas del Banco Central. De todas formas, según lo que varió el tipo de cambio oficial en solo 4 días del mes de agosto, pasando de $ 131,27 al último día hábil de julio a $ 132,64, nos estaría dando una tasa de devaluación mensual de 5,7%, superior al promedio del 4,0% al que venía viajando el dólar oficial los últimos meses.

Con respecto a los últimos meses, sin lugar a duda, la evolución de las principales variables a lo largo de julio fue de las más turbulentas de los últimos tiempos. En tan solo 30 días las reservas brutas cayeron U$S 4.555 millones, los pasivos monetarios aumentaron $ 608.928 millones, la inflación se estima del 8,5%, el dólar oficial se incrementó 4,8% mientras que el informal 30,7%, alcanzando valores récord de $355. Con respecto a los depósitos y préstamos, los depósitos en pesos crecieron casi $400.000 millones, mientras los depósitos en dólares cayeron U$S 815 millones. Por el lado de los préstamos, los que se realizaron en pesos, subieron $ 303.840 millones, mientras que los que se otorgaron en moneda extranjera se redujeron en U$S 147 millones.

Después del discurso de Massa la pregunta era si, al abrir el mercado, las variables se iban a comportar con el mismo nivel de confianza que demostraron tener cuando se dio a conocer el nombre de quién reemplazaría a Silvina Batakis o si le darían la espalda a un conjunto de medidas que dejaron sabor a poco.

En este primer día, el dólar MEP subió 0,7% respecto a su cotización del día anterior mientras que el CCL lo hizo en un 2,0%. Por su parte, el dólar informal empezó cotizando $298, por debajo de la cotización del día anterior, para finalizar la jornada en $293, casi $10 menos que el día anterior, dependiendo la plaza que se consulte.

El Riesgo País continuó en baja, alcanzando los 2.406 puntos. Por el lado de las acciones, el Merval tuvo un leve comportamiento alcista. Los que no consiguen recuperarse son los bonos soberanos en dólares, los cuales, no solo que continúan cotizando a precio de default, sino que siguen bajando. Por ejemplo, el AL29 cayó 1,2% en un solo día, mientras que el AL35 lo hizo en 2,9%. La desconfianza se agrava en el largo plazo.

A pesar de que las primeras medidas anunciadas no fueron lo que se esperaba, pareciera que el mercado y gran parte de la política siguen apostando por Sergio Massa. De todas formas, y tal como él mismo dijo, no creemos que sea una figura que pueda solucionar los problemas estructurales de la economía argentina sin cambios contundentes.

Habrá que esperar a que se sigan conociendo los nombres de quienes lo acompañarán en la gestión del Ministerio, ver cómo resulta la gira por el exterior, la cual ocurrirá a fines de este mes y cómo se comportan las principales variables de la economía. Más allá de los mercados y la política, a Massa todavía le falta aval de la ciudadanía en general. Para que eso ocurra deberá trabajar en bajar la inflación, fortalecer el poder adquisitivo, mejorar los niveles de consumo y bajar la brecha cambiaria. Sin el apoyo del ciudadano de a pie, lejos estará las posibilidades de alcanzar la presidencia el año próximo, si es que esas son las aspiraciones del nuevo ministro de economía.