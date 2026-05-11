Fuego cruzado entre el PRO de Mauricio Macri y Patricia Bullrich profundiza interna en La Libertad Avanza

En el peor momento de la relación entre la senadora y Javier Milei, el macrismo salió a recalentar la interna libertaria. La disputa por la Ciudad.

Duró poco la tregua entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri luego del saludo, y palmadita en la espalda, de la ex ministra de Seguridad el jefe del PRO . En uno de los momentos más delicados de la interna de La Libertad Avanza , el macrismo salió a advertir que Bullrich se enfoca “sólo en candidaturas o en proyectos personales”.

La estocada contra la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza estuvo a cargo de Fernando de Andreis, uno de los dirigentes más cercanos a Macri. "Lo mejor que podría hacer Patricia por el país es dejar de pasar de un lugar al otro, de un partido a otro" , fue el reclamo del diputado nacional y secretario general del PRO a nivel nacional.

La oportunidad de la ofensiva del macrismo contra Bullrich no es casual . La exministra atraviesa el peor momento en su relación con los hermanos Javier y Karina Milei. Su embestida pública contra Manuel Adorni, a quien le reclamó que presente de manera urgente su declaración jurada en medio de la ola de denuncia por enriquecimiento ilícito que enfrenta al jefe de gabinete, marcó un punto de quiebre en la interna de La Libertad Avanza.

Milei reprendió a Bullrich el viernes en la reunión de Gabinete frente a todos los ministros, acompañado por Karina y Adorni. "Acá el que toma las decisiones soy yo", fue el reto del Presidente a la ex candidata presidencial de Juntos tras ratificar la continuidad del jefe de Gabinete en su cargo . Macri olfateó sangre en ese vínculo de confianza resquebrajado entre Milei y Bullrich . Y apenas 48 horas más tarde llegaron las declaraciones de De Andreis recordando el zigzagueante y poco leal curriculum político de la ex ministra. El PRO salió así a tirar un poco más de nafta a la incendiaria interna libertaria .

"Creo que eso le ha hecho mucho daño a ella y a la política argentina, entonces empezaría por ahí, por dejar de pasar de un lado a otro. Y lo digo con el más absoluto respeto, porque ella es una dirigente importante y al frente del Ministerio de Seguridad, tanto en el Gobierno de Mauricio (Macri) como en el de (Javier) Milei, ha hecho un laburo increíble", agregó De Andreis durante una entrevista radial en su ofensiva contra Bullrich.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaPatonetaB/status/2053605995490754560?s=20&partner=&hide_thread=false Para ganar tu banca, bien que te gustaba salir con Patricia, @deAndreis…



Hipócrita. https://t.co/ljTl46Oa9x pic.twitter.com/LkbnfIXAyq — La Patoneta (@LaPatonetaB) May 10, 2026

El alter ego de Macri en el Congreso fue más allá y agregó: "Me parece que el problema es cuando el foco está puesto solo en candidaturas o en proyectos personales. Hay algo mucho más grande que nosotros como dirigentes. Un partido político, una idea, un Gobierno y, sobre todo, la Argentina". Es que Bullrich se convirtió además en la principal amenaza electoral para el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. La senadora nacional encabezó el viernes pasado una recorrida por Villa Lugano en modo candidata con la intención de disputar la jefatura de gobierno porteña en 2027 en el principal bastión electoral del macrismo.

La ácida respuesta al PRO

La respuesta a Macri, y De Andreis, llegó a través del diputado nacional bullrichista, Damián Arabia. "Es un curioso comentario, De Andreis, siendo que llegaste a diputado como número cinco de la lista que encabezó Patricia hace apenas seis meses, cuando sacamos más del 50% de los votos", le espetó uno de los legisladores que integra la mesa chica de Bullrich. Pero desde otras cuentas de la red social X, vinculadas a la ex Ministra, como "La Patoneta" también salieron a cruzar al diputado del PRO y brazo político de Macri en la Cámara de Diputados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DamianArabia/status/2053577607636046273?s=20&partner=&hide_thread=false Es un curioso comentario, De Andreis, siendo que llegaste a diputado como número cinco de la lista que encabezó Patricia hace apenas seis meses, cuando sacamos más del 50% de los votos. pic.twitter.com/1V0ZXaaSLg — DAMIÁN ARABIA (@DamianArabia) May 10, 2026

Como represalia a esta incursión de La Libertad Avanza, y Bullrich, sobre la Ciudad de Buenos Aires, el PRO difundió este fin de semana un crítico comunicado titulado "Próximo paso" donde advirtió que “acompañar el cambio no es aplaudir lo que está mal”, en medio de la investigación judicial contra Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. Pero en ese documento el macrismo cuestionó también el programa económico de Milei: “Algunas cosas empezaron a cambiar. Pero empezar no es llegar. Y eso también se siente. Porque hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore”.

Pareció una réplica digitada de Macri contra Milei quien en la cena de la Fundación Libertad, y con el ex presidente sentado en una mesa, vapuleó ante el círculo rojo la gestión económica de Cambiemos (2015-2019). El Presidente, a la hora de dar el discurso central de la noche en Parque Norte, no se apiadó de Macri. No sólo no lo saludó ni destacó su presencia sino que se dedicó a proyectar gráficos en una pantalla gigante para exponer resultados negativos de Macri como presidente en materia económica. Desde la caída de la actividad económica entre enero del 2017 y enero del 2019, en base a datos del INDEC, hasta la suba de la pobreza hasta el 35,5% cuando Macri era presidente, y el resultado fiscal deficitario en 2016, 2017, 2018 y 2019, que Milei comparó con el también resultado de déficit de la gestión de Alberto Fernández.

Ofensiva de Mauricio Macri contra La Libertad Avanza

La cruzada de Macri contra Bullrich, pero también contra Milei, irá escalando de cara al Mundial de la FIFA que comienza en a mediados de junio cuando el jefe del PRO tiene previsto instalarse en Estados Unidos. Antes, le pondrá el cuerpo a una mini gira nacional para plantar a su partido con una perfil opositor más nítido frente a la La Libertad Avanza. Estará el próximo sábado encabezando el “Próximo Paso Conurbano” en Vicente López, el 22 de mayo animará “Próximo Paso Cuyo” en Mendoza y el 5 de junio desarrollará “Próximo Paso Litoral” en Paraná.

La posibilidad de que Macri encarne una candidatura presidencial en 2027 desvela a los hermanos Milei quienes temen que el ingeniero les fractura el electorado y genere una fuga del voto blando de La Libertad Avanza hacia el PRO. Los indicios de autonomía del macrismo en el Congreso, donde se desmarcaron del proyecto de eliminación de las PASO impulsado por la Casa Rosada, alimentan esa posibilidad. A ese escenario se suma la relación fracturada del Presidente con Victoria Villarruel quien también coquetea con la posibilidad de impulsar un proyecto político propio de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.