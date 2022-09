Dólar Qatar: tras el reclamo de industriales, el dólar turista vuelve a estar en la mira

La problemática del dólar se puede mirar desde dos puntos de vista. Por un lado, el Gobierno intenta recomponer reservas con una medida popularmente conocida como "dólar soja" que está logrando sus frutos.

Según uno de los últimos informes de la consultora Ecolatina, "las primeras jornadas de vigencia del renovado esquema mostraron un nivel de ventas en línea con las expectativas del Gobierno y el compromiso del sector. En los primeros 4 días de vigencia plena del incentivo, las liquidaciones sumaron u$s1.408 millones, al tiempo que el BCRA logró compras netas por u$s1.036 M en la semana (promedio diario de USD 207 M vs USD 3 M la semana anterior). Además, en la semana el total de operaciones con soja se ubicó en 4,6 millones de toneladas. Así, en sólo 5 días se superó el volumen de operaciones totales de todo el mes de agosto".

El pedido de los industriales

Pero por el otro lado, la cuestión en torno a la salida de divisas se complica un poco. Entidades industriales le pidieron la semana pasada al Gobierno tomar medidas por la salida de dólares a través del turismo al exterior, en particular frente al Mundial de Futbol de Qatar, no afecte la necesidad de divisas de las empresas para la importación de insumos destinados a la producción.

“Ante la escasez de dólares, solicitamos se privilegie a los sectores productivos”, señaló el comunicado conjunto de la Unión Industrial (UIPBA), la Federación Económica (FEBA), la Confederación Económica (CEPBA) y la Asociación de Industriales (ADIBA), todas de la provincia de Buenos Aires.

“Las entidades avalan el pedido de CAME y UIA solicitando al Gobierno la imposición de restricciones a la compra de dólares y al uso de tarjetas de crédito para turistas que viajen a Qatar con motivo del Mundial”, agregó el texto, en el que pide que las autoridades “implementen medidas para evitar que la demanda de dólares se transforme en restricciones en el acceso a divisas para la producción y la compra de insumos”. La palabra de los industriales apareció luego de que el Gobierno mantuviera la restricción al acceso de divisas para las importaciones hasta el 31 de diciembre. El señalamiento de los empresarios es válido: no tendría sentido que las pocas divisas que ingresan sean destinadas al turismo y no a la producción.

Si bien desde el Banco Central no dieron opinión al respecto y se espera el regreso de Sergio Massa a la Argentina para analizar el pedido de los industriales, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dio una primera señal. A más de tres meses del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA, el organismo que encabeza Carlos Castagneto puso la lupa sobre aquellos monotributistas que compraron tickets para viajar a Qatar a ver los partidos del equipo que dirige Lionel Scaloni y en particular sobre 28% de ellos, que no cuentan con ingresos adicionales a las actividades adheridas en el citado régimen impositivo", señaló el organismo recaudador en un comunicado.