Netflix y el mejor plan para maratonear: la famosa saga de películas que tenes que volver a ver

Acompañaron a los fanáticos durante 30 años y ahora están disponibles para revivir en la plataforma.

La saga de películas ideal para maratonear el fin de semana, en Netflix.

Netflix sigue ampliando su catálogo con clásicos inolvidables y, entre las incorporaciones más destacadas para los amantes del cine, aparece una de las sagas de películas deportivas más importantes de todos los tiempos . Se trata de Rocky, la historia que convirtió a Sylvester Stallone en una estrella mundial y que marcó a generaciones enteras con sus mensajes de esfuerzo, perseverancia y superación.

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Desde su estreno en 1976, la franquicia logró trascender el género del boxeo para convertirse en un fenómeno cultura l. Las películas no solo muestran combates memorables dentro del ring, sino también historias humanas cargadas de emoción, amistad, amor y sacrificio.

A lo largo de seis películas, los espectadores acompañan el ascenso, la caída y el renacimiento de Rocky Balbo a, un humilde boxeador de Filadelfia que recibe una oportunidad única para cambiar su vida. Décadas después de su debut, la saga continúa siendo una de las más queridas y exitosas de la historia del cine.

Una de las sagas históricas de Hollywood de finales del siglo XX.

La primera película presenta a Rocky Balboa, un desconocido boxeador de barrio conocido como el "Semental Italiano". Su vida cambia cuando el campeón mundial de los pesos pesados, Apollo Creed, lo elige como rival para una pelea de exhibición.

Con la ayuda de su entrenador Mickey y el apoyo de Adrian, Rocky se prepara para demostrar que puede competir al más alto nivel. Más que ganar el combate, su objetivo es demostrar que tiene el valor suficiente para llegar hasta el final.

Rocky II (1979)

Tras la histórica pelea contra Apollo Creed, ambos luchadores sufren las secuelas físicas y emocionales del combate. Mientras Rocky intenta construir una vida tranquila junto a Adrian, Apollo queda obsesionado con demostrar que sigue siendo el mejor.

La presión pública lleva a organizar una revancha que enfrentará nuevamente a los dos boxeadores. Esta vez, Rocky buscará alcanzar la gloria definitiva y convertirse en campeón mundial.

Rocky III (1982)

Convertido en una celebridad y campeón indiscutido, Rocky comienza a perder el hambre de triunfo que lo llevó a la cima. Esa falta de motivación queda en evidencia cuando es derrotado por el temible Clubber Lang.

Después de sufrir una de las etapas más difíciles de su carrera, Rocky encuentra ayuda en un aliado inesperado: Apollo Creed. Gracias a su entrenamiento, recupera el famoso "ojo del tigre" y se prepara para volver a pelear por el título.

Rocky Protagonizada por Sylvester Stallone, acompañó a los fanáticos por más de 30 años. Imagen: Netflix

Rocky IV (1985)

La cuarta entrega lleva la rivalidad deportiva a una escala internacional. El poderoso boxeador soviético Ivan Drago llega a Estados Unidos para demostrar la superioridad de su entrenamiento científico.

Cuando Apollo Creed decide enfrentarlo, las consecuencias son trágicas. Rocky viaja a la Unión Soviética decidido a vengar a su amigo y protagoniza uno de los combates más recordados de toda la saga en pleno contexto de la Guerra Fría.

Rocky V (1990)

Después de años de castigo físico, Rocky se ve obligado a retirarse debido a problemas de salud. Como si eso no fuera suficiente, descubre que ha perdido toda su fortuna y debe regresar a una vida mucho más humilde.

Intentando mantenerse cerca del boxeo, comienza a entrenar a Tommy Gunn, un joven talento con gran potencial. Sin embargo, la relación entre ambos se deteriora y termina desencadenando un inesperado enfrentamiento fuera del cuadrilátero.

Rocky Ya se pueden revivir las hazañas de Rocky en la plataforma de Netflix. Imagen: Netflix

Rocky Balboa (2006)

Muchos años después de su retiro, Rocky vive una vida tranquila recordando los mejores momentos de su carrera. Viudo y alejado de los focos, siente que todavía tiene algo por demostrar.

Cuando surge la posibilidad de disputar una pelea de exhibición contra Mason Dixon, el campeón vigente, decide volver al ring por última vez. Más allá del resultado, la pelea se transforma en una prueba personal para demostrar que su espíritu de lucha sigue intacto.

Netflix: tráiler de Rocky

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