Plazo fijo en junio 2026: cuánto gano si deposito $450.000 a 30 días

Las tasas siguen bajas y cada vez se necesita más capital para alcanzar ganancias mensuales significativas. Conocé cuánto genera menos de medio millón de pesos.

Con las tasas actuales, una inversión de $450.000 puede superar los $7.000 en un mes.

El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más utilizadas por los argentinos que buscan obtener una ganancia con sus ahorros sin asumir riesgos importantes. En un escenario donde los bancos ofrecen tasas diferentes según el canal de contratación , la elección entre realizar la operación por home banking o en una sucursal tiene impacto sobre la ganancia final.

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Hoy, las tasas siguen en niveles bajos y los inversores necesitan disponer e invertir cada vez más capital para generar ganancias relevantes.

Plazo fijo: cuánto gano si invierto $450.000 a 30 días

Tomando como referencia las tasas vigentes del Banco Nación, una inversión de $450.000 a 30 días puede generar un rendimiento que independientemente del canal elegido, no llega a los $10.000. El plazo fijo es una operación dentro de todo sencilla: se deposita una suma de dinero durante un período determinado (generalmente 30 días) y el banco devuelve el capital inicial junto con los intereses generados al finalizar el plazo acordado.

Una de las principales ventajas del instrumento es que permite conocer el resultado antes de concretar la operación. El inversor sabe desde el primer momento cuánto dinero obtendrá al vencimiento. Por esa razón, sigue siendo una herramienta muy utilizada por quienes priorizan previsibilidad y seguridad sobre mayores niveles de rentabilidad.

La tasa ofrecida por cada entidad puede variar con el tiempo, por lo que siempre resulta conveniente verificar los valores vigentes antes de realizar la inversión.

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Por home banking

La modalidad electrónica es actualmente la más rentable dentro de las alternativas ofrecidas por Banco Nación.

Con una TNA del 19%, un depósito de $450.000 durante 30 días genera $7.027,40.

Al finalizar el plazo, el cliente recibe un total de $457.027,40, compuesto por el capital inicial más los intereses. La constitución digital puede realizarse desde home banking o a través de las aplicaciones oficiales de la entidad, sin necesidad de concurrir a una sucursal.

Además de ofrecer una tasa superior, esta modalidad permite realizar la operación en pocos minutos y realizar el seguimiento del depósito on-line. Muchos ahorristas eligen precisamente esta alternativa porque combina comodidad y una remuneración más alta.

Otro aspecto importante es que el dinero queda acreditado automáticamente en la cuenta bancaria al momento del vencimiento, salvo que el cliente configure una renovación automática. Esta característica evita trámites adicionales.

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Por sucursal

Quienes prefieren realizar la operación de forma presencial acceden a una tasa inferior. En este caso, el Banco Nación aplica una TNA del 15,50% para los depósitos constituidos en sucursal.

Bajo esas condiciones, una inversión de $450.000 durante 30 días genera una ganancia de $5.732,88.

Al finalizar el período pactado, el ahorrista recibe un total de $455.732,88. La diferencia respecto de la modalidad electrónica representa $1.294,52 para el mismo capital y plazo.

Aunque muchas personas continúan optando por la atención presencial, especialmente quienes prefieren resolver operaciones directamente con personal bancario, la brecha entre ambas tasas muestra una ventaja para los plazos fijos realizados por medios electrónicos.

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Ambas modalidades comparten las principales características del plazo fijo tradicional: seguridad, previsibilidad y conocimiento anticipado del rendimiento. Si bien el plazo fijo sigue siendo uno de los instrumentos más utilizados por pequeños ahorristas, resulta importante analizar el contexto económico antes de realizar la inversión.

La ganancia obtenida debe compararse con la evolución de la inflación para determinar si el rendimiento permite incrementar el poder adquisitivo del capital invertido. Otra cuestión importante es la liquidez. Durante los 30 días del depósito, los fondos permanecen inmovilizados y no pueden retirarse anticipadamente sin perder las ganancias.

También conviene evaluar la posibilidad de renovar periódicamente el depósito. Muchos ahorristas utilizan la estrategia conocida como “renovación mensual”, que consiste en reinvertir capital e intereses al vencimiento para aprovechar el efecto acumulativo de los rendimientos.