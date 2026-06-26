El BCRA mantuvo un ritmo de compras moderado, pero las reservas bajaron casi u$s300 millones en la semana

La autoridad monetaria adquirió otros u$s50 millones y llevó el saldo comprador de junio a u$s1.346 millones. Sin embargo, las reservas brutas cerraron en u$s47.081 millones y acumularon una baja semanal de u$s287 millones, pese al rebote del oro.

El BCRA sostuvo compras moderadas y ya superó los u$s11.000 millones en el año, pero las reservas cerraron la semana con una baja de casi u$s300 millones y el mercado sigue atento a la demanda de cobertura.

El Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares este viernes 26 de junio, aunque mantuvo una participación limitada en el mercado oficial . La autoridad monetaria adquirió u$s50 millones y elevó el saldo comprador de junio a u$s1.346 millones , en una rueda con un volumen operado de u$s730 millones.

Con este resultado, las compras netas acumuladas en 2026 ascendieron a u$s11.093 millones , por encima del piso de la meta anual de u$s10.000 millones. El dato confirma que el BCRA sigue sumando divisas, pero con una intensidad menor a la registrada durante los meses previos.

Las reservas internacionales brutas cerraron en u$s47.081 millones y volvieron a ubicarse por encima de los u$s47.000 millones. Sin embargo, el balance semanal fue negativo: el stock retrocedió u$s287 millones , en una señal de que la acumulación efectiva sigue condicionada por factores que van más allá de las compras en el mercado oficial.

En tanto, la jornada tuvo un aporte positivo por valuación. Así, el oro subió 0,88% y habría sumado cerca de u$s77 millones al valor contable de las tenencias del Central. También ayudaron el euro, la libra y el yen , con variaciones leves frente al dólar. Aun así, el rebote no alcanzó para revertir la pérdida acumulada de la semana.

Junio muestra una acumulación más lenta

Desde PPI remarcaron que el ritmo de compras de junio se ubica por debajo del observado en meses anteriores. A esta altura del mes, el Central había comprado u$s2.531 millones en mayo, u$s2.487 millones en abril, u$s1.557 millones en febrero y u$s1.323 millones en marzo. Junio, hasta ahora, solo supera a enero en las primeras 18 ruedas.

Para la sociedad de bolsa, la moderación de compras puede leerse como parte del costo de una estrategia de intervención indirecta. El BCRA ya sobrecumplió la meta de compras del año, pero parece más cuidadoso a la hora de absorber divisas para no agregar presión sobre el tipo de cambio en un mercado con mayor demanda privada.

Esa lectura también se refleja en la participación oficial: este viernes las compras representaron apenas 7% del volumen operado. Es decir, el Central sigue presente, pero con menor capacidad o decisión de absorber la oferta disponible frente a la demanda de cobertura.

El dólar oficial quedó estable y los financieros corrigieron

En el frente cambiario, el dólar mayorista cerró sin cambios en $1.477 para la venta. La cotización quedó 16,49% por debajo del techo de la banda, ubicado en $1.742,24. La distancia sigue siendo amplia, aunque bastante menor que la observada en buena parte de mayo.

Entre los dólares financieros, el MEP se mantuvo estable en $1.499,38, mientras que el contado con liquidación cayó 0,60% hasta $1.537,35. El dólar blue retrocedió 0,98% y cerró en $1.515, según un relevamiento de Ámbito en la city porteña. Con esos valores, la brecha entre el blue y el mayorista se ubicó en 2,57%.

La corrección de los paralelos alivió parcialmente la tensión de las ruedas previas, aunque el mercado sigue monitoreando la demanda de cobertura. El reacomodamiento reciente del CCL y del blue mostró que la presión no desapareció, sino que quedó más sensible a los flujos de corto plazo.

Futuros, tasas y carry

En futuros, la curva mostró movimientos acotados, con una variación promedio positiva de 0,07%. Junio subió 0,03%, julio 0,07%, octubre 0,16% y diciembre 0,15%, mientras que agosto y los contratos largos de marzo y abril cerraron sin cambios. Las tasas implícitas quedaron en 1,29% mensual para junio, equivalente a 15,45% anualizado, y en 1,71% para julio, o 20,48% anualizado.

En pesos, la TAMAR subió de 22,25% a 22,81%, mientras que la BADLAR bajó de 21,56% a 21,25%. La evolución de estas tasas seguirá bajo la lupa porque define parte del atractivo del carry trade frente a un dólar oficial que ya aceleró en junio.

El último REM dejó como referencia un dólar mayorista de $1.422 para junio, $1.447 para julio y $1.476 para agosto. Frente al cierre actual, el mayorista ya se ubica por encima de esas tres estimaciones de corto plazo. Para diciembre, el consenso mantiene una proyección de $1.658.

El desafío será comprar sin volver a tensar el dólar

El cierre de la semana dejó una señal ambivalente. Por un lado, el BCRA ya superó los u$s11.000 millones comprados en el año y mantiene saldo positivo en junio. Por el otro, la acumulación mensual perdió velocidad, las reservas bajaron casi u$s300 millones en la semana y el mercado sigue atento a la demanda privada de divisas.

El desafío para el Gobierno será sostener el ingreso de dólares sin que la menor participación del BCRA alimente expectativas de corrección cambiaria. La oferta todavía alcanza para que la autoridad monetaria compre, pero el margen para acumular reservas sin tensionar precios aparece cada vez más ajustado.