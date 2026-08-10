Karina Milei activó el armado bonaerense de LLA con una reunión con legisladores en Casa Rosada.

La secretaria general de la Presidencia encabezó dos encuentros con senadores y diputados provinciales de La Libertad Avanza, en medio de la reorganización del oficialismo de cara a las próximas elecciones.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , recibió este lunes a los legisladores provinciales de La Libertad Avanza en el Salón Norte de Casa Rosada, en el marco del reordenamiento político y electoral del espacio en la provincia de Buenos Aires . El encuentro se realizó en dos turnos: primero con los senadores, a las 15, y luego con los diputados, a las 17.

De las reuniones también participó Sebastián Pareja , quien tras los encuentros confirmó que fueron " dos reuniones largas ", con una Karina Milei " muy interesada en conocer la marcha legislativa y política en Buenos Aires ". Según explicó, los legisladores le presentaron un informe sobre el trabajo legislativo realizado hasta el momento y el plan a futuro.

Por otro lado, el titular bonaerense aseguró que la secretaria general de la Presidencia " dio todo el apoyo para seguir trabajando y para ganar la provincia de Buenos Aires ". En ese sentido, destacó que la actividad legislativa busca instalar las propuestas libertarias en el debate público: "Las ideas que nosotros estamos trabajando legislativamente tienden a que se pueda conocer la hoja de ruta de LLA en la provincia de BSAS".

El titular bonaerense también reconoció las dificultades que enfrenta el espacio para avanzar con sus iniciativas dentro de la Legislatura. "Hoy desde el punto de vista numérico, en la legislatura seguramente los votos no los tengamos y no nos acompañe la gran mayoria de legisladores, para poder hacer los cambios que creemos necesarios, pero si nos permite sembrar todo aquello que consideremos que debe ser de la opinión publica ", sostuvo.

Durante el encuentro, la funcionaria agradeció a los legisladores por el trabajo que vienen realizando para reflejar la agenda nacional a nivel provincial . También se analizó la actividad legislativa y se cuestionó la poca cantidad de sesiones realizadas durante este año tanto en Diputados como en el Senado, situación que atribuyeron a la falta de consenso dentro del oficialismo provincial.

Otro de los ejes fue el relevamiento de las principales demandas y reclamos de los bonaerenses, con la seguridad como uno de los temas centrales. En ese sentido, se repasó el trabajo de la Mesa de Seguridad que impulsa el espacio, donde se analizan proyectos como el uso de táseres por parte de las policías municipales, la prohibición del uso de celulares en las cárceles provinciales y el reordenamiento de partidas para contar con una mayor cantidad de patrulleros provinciales.

También se abordó la situación de IOMA, a partir de un proyecto que se encuentra en tratamiento y que es trabajado en conjunto por las dos cámaras de la Legislatura bonaerense. Por último, los legisladores y la secretaria general de la Presidencia analizaron la reforma electoral en la provincia de Buenos Aires y los distintos escenarios que se encuentran bajo evaluación.

Karina Milei se reunió con los legisladores bonaerenses y dio apoyo para ganar la provincia de Buenos Aires.

En paralelo, según trascendidos del entorno de la secretaria general de la Presidencia, no se descarta que la fórmula para la gobernación esté integrada por Diego Santilli y el propio Pareja, como gobernador y vicegobernador. El exministro, cuyo nombre también había circulado para competir en CABA, ya manifestó su intención de disputar la provincia. De todos modos, la estrategia electoral todavía contempla sumar aliados y continúan las conversaciones con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. "Aún es muy prematuro, nada está cerrado", admiten cerca de la cúpula libertaria.

De todas maneras, el objetivo trazado por el Presidente de obtener la reelección permanece definido. En enero de este año, el mandatario le había transmitido a Pareja que la orden era "ganar la provincia". Para conseguirlo, el espacio considera necesario ampliar su base y sumar sectores del PRO y el radicalismo. "Son tiempos de sumar voluntades", admiten.

Las propuestas de LLA para la Provincia

En materia económica, Pareja planteó una baja de Ingresos Brutos como parte de una reforma tributaria vinculada a una mayor autonomía municipal. Según explicó, la idea es que los municipios tengan mayor capacidad de recaudación y reduzcan su dependencia de la administración provincial.

A la vez, anticipó que una de las propuestas que analiza el espacio es reducir de 15 a cinco los ministerios bonaerenses, con el objetivo de generar un ahorro que permita atender problemas estructurales, como el estado edilicio de las escuelas del conurbano.

En el armado ya manejan números preliminares que proyectan una posible victoria en entre 67 y 70 distritos, aunque reconocen que habrá territorios donde la disputa será más compleja. Uno de los casos mencionados es La Matanza, donde admiten que deberán "pelearla".

Pareja también cuestionó el reclamo de Axel Kicillof por la coparticipación y consideró que el planteo del gobernador funciona como un argumento para justificar las dificultades de su gestión, algo que, según sostuvo, no ocurrió durante los cuatro años de la presidencia de Alberto Fernández. Como parte de su crítica, apuntó contra la situación de seguridad de la provincia durante ese período y afirmó que "fue la provincia con más delitos de todo el país".

El titular bonaerense de La Libertad Avanza también apuntó contra el nivel de gasto de la administración provincial y consideró que debería haber un ajuste. En esa línea, cuestionó que Kicillof evalúe ampliar el cuerpo legislativo y destine "infinidad de millones de pesos a pauta publicitaria, a propaganda". Si bien aclaró que la publicidad oficial "es parte de los mecanismos que tiene el Estado para promocionar sus políticas públicas", advirtió que "el tema es que hay una desproporción".

Al mismo tiempo, en el espacio observan con atención el debate electoral y ven difícil que la provincia avance con la eliminación de las PASO, ya que consideran que una suspensión del mecanismo podría beneficiar al peronismo al facilitar su ordenamiento interno.