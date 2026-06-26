El dólar blue tuvo el mayor avance semanal en más de seis meses y tocó un máximo desde principios de año + Agregar ámbito en









La cotización informal cedió en la última rueda, pero acumuló una suba de $35 entre lunes y viernes. El movimiento dejó al precio en niveles que no se observaban desde el 6 de enero.

La divisa informal cerró la semana en $1.515 para la venta. Depositphotos

El dólar blue retrocedió $15 (-1%) este viernes 26 de junio y cerró a $1.495 para la compra y a $1.515 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Pese a la baja diaria, la cotización acumuló en la semana una suba de 2,4%, equivalente a $35, y registró el mayor avance semanal en más de seis meses, desde la última semana del año pasado. A su vez, la divisa trepó 6% en el último mes, mientras que en el año, acumula una suba de tan solo 1%.

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Con ese movimiento, el dólar blue alcanzó su valor nominal más alto desde el 6 de enero, en una semana marcada por una mayor demanda de cobertura y por el avance de las cotizaciones financieras. En paralelo, el dólar mayorista cerró a $1.495,57, mientras que el CCL terminó en $1.544,27 y el MEP en $1.499,53, en un mercado que sigue atento a la dinámica de reservas del BCRA y al ingreso de divisas en el inicio del segundo semestre.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, viernes 26 de junio En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.495,57 para la venta.

Valor del CCL hoy, viernes 26 de junio El dólar CCL cerró a $1.544,27 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,71%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 26 de junio El dólar MEP cerró a $1.499,53 y la brecha con el dólar oficial es de 1.57%. Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 26 de junio El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.943,50. Cotización del dólar cripto hoy, viernes 26 de junio El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.542,6, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 26 de junio Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s60.050, según Binance.