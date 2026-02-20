El dólar oficial encadena su tercera semana de bajas y consolida el verano cambiario + Seguir en









La afluencia de dólares, atípica para esta época del año, permitió planchar el tipo de cambio y, en paralelo, facilitar la compra de reservas sin presiones sobre el precio de la divisa.

Se espera que nuevas emisiones externas del sector corporativo incrementen la disponibilidad de dólares en el mercado formal. Depositphotos

El dólar oficial inicia la última rueda de la semana por debajo de los $1.400. Se trata de su nivel más bajo desde noviembre, en un contexto en que el tipo de cambio de mayorista acumula un descenso de 4% en lo que va del mes. En paralelo, el BCRA sostuvo la compra de dólares, aunque las reservas menguaron este jueves, producto del pago a organismos internacionales.

En este contexto, el tipo de cambio mayorista ayer cerró a $1.389, y la brecha contra el techo de la banda cambiaria, que es hoy es de $1.595,93, alcanza el 14,9%, su nivel más alto desde el 23 de julio. En el sector minorista, el dólar que se vende en el Banco Nación se ubicó en $1.410.

Por su parte, en el sector informal, el dólar blue cotiza a $1.440, de acuerdo al relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city porteña, mientras que el dólar cripto, el tipo de cambio que nunca duerme, opera en $1.451,56, según Bitso. Entre los dólares financieros, aún no se registran operaciones, al igual que en el mercado de futuros.

dolar blue inversiones finanzas El dólar sigue bajando pese a las compras del BCRA. Depositphotos El BCRA sigue comprando, pero las reservas bajaron En paralelo a la paz cambiaria, el BCRA adquirió u$s79 millones este jueves, estirando la racha positiva a 32 ruedas consecutivas, con compras por u$s156 millones en la semana y u$s1.088 millones en el mes. Se trata de una situación atípica, generada por la liquidación de exportaciones del sector agroindustrial y la emisión de deuda por parte de empresas privadas.

De hecho, se espera que nuevas emisiones externas del sector corporativo incrementen la disponibilidad de dólares en el mercado formal, situación que luego podría aumentar aún más con la liquidación de la cosecha grusa a partir de marzo y abril.

Sin embargo, las reservas internacionales ayer cerraron en u$s44.913 millones, tras un descenso diario de 216 millones de dólares. Esa baja se produjo por un pago al Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF) por poco más de u$s30 millones y se registró una caída de las cotizaciones de las distintas monedas que conforman las arcas del Central.

