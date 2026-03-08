El CEO de J.P. Morgan reavivó la disputa con la industria de criptomonedas y pidió regulación para las stablecoins

El debate sobre la regulación de las criptomonedas volvió a tensarse en Estados Unidos luego de que Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan , reclamara que las empresas cripto que ofrecen rendimientos sobre stablecoins queden sujetas a las mismas reglas que los bancos tradicionales.

Durante su participación en la Conferencia de Financiación Apalancada de J.P. Morgan en Miami , Dimon fue tajante al referirse a las plataformas que pagan intereses sobre los saldos de monedas estables. “Si vas a mantener saldos y pagar intereses, eso es un banco. Deberías estar regulado como un banco”, afirmó en una entrevista con CNBC.

Las declaraciones del banquero apuntaron directamente contra Coinbase y su CEO, Brian Armstrong , quien impulsa que las plataformas cripto puedan ofrecer recompensas a los usuarios que mantengan stablecoins sin quedar sujetas a la estricta supervisión bancaria.

El cruce entre ambos ejecutivos se remonta al Foro Económico Mundial de enero , donde Dimon acusó a Armstrong de “decir tonterías” y de “mentir en televisión” sobre la supuesta influencia de los bancos para frenar legislación favorable a las criptomonedas.

Armstrong, por su parte, había planteado en febrero —durante una entrevista en CNBC desde Mar-a-Lago— que la regulación podría alcanzar un “resultado beneficioso para ambas partes”. Sin embargo, Dimon rechazó esa posibilidad y advirtió que permitir regulaciones desiguales entre bancos y plataformas cripto podría generar riesgos sistémicos.

“No puede ser que unos hagan una cosa sin ninguna regulación y otros hagan otra. Si se permite eso, el público pagará las consecuencias”, sostuvo el CEO de JPMorgan.

Stablecoins El debate por las stablecoins entre dos CEOs

Proyecto de ley CLARITY: qué implica para la industria de las criptomonedas

El trasfondo de la discusión es el proyecto de ley CLARITY, la principal iniciativa para definir la estructura del mercado cripto en Estados Unidos impulsada por la administración del presidente Donald Trump. La norma, sin embargo, no logró aprobarse antes de la fecha límite del 1 de marzo fijada por la Casa Blanca.

El principal punto de conflicto gira en torno a los rendimientos que las plataformas cripto pueden ofrecer sobre stablecoins, tokens vinculados al dólar. Empresas del sector, como Coinbase, buscan mantener la posibilidad de pagar intereses a sus clientes, mientras que los bancos argumentan que estos programas generan competencia desleal frente a las cuentas bancarias tradicionales.

La tensión aumentó en enero cuando Coinbase retiró su apoyo al proyecto de ley, ante la posibilidad de que el Senado incluyera restricciones a los programas de recompensas en stablecoins. Tras esa decisión, la votación prevista en el Comité Bancario del Senado fue suspendida y aún no ha sido reprogramada.

En paralelo, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) propuso nuevas normas que impedirían que plataformas como Coinbase o PayPal ofrezcan recompensas sobre stablecoins emitidas por terceros, como el USDC de Circle.

Dimon sigue utilizando tecnología blockchain

Pese a su postura crítica hacia las criptomonedas —y su histórico escepticismo respecto a Bitcoin— Dimon reiteró que JPMorgan mantiene una visión favorable sobre la tecnología blockchain. De hecho, destacó el desarrollo de JPM Coin, el token de depósito utilizado por el banco para procesar pagos entre clientes institucionales.

Mientras tanto, las negociaciones entre bancos, empresas cripto y la Casa Blanca continúan sin avances concretos. Según analistas y operadores del mercado, el proyecto CLARITY todavía tiene posibilidades de avanzar: en plataformas de predicción como Polymarket, los inversores le otorgan alrededor de un 74% de probabilidades de convertirse en ley en 2026.

El resultado de ese debate será clave para definir el equilibrio entre finanzas tradicionales y activos digitales en el sistema financiero estadounidense.