El video de la largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia: polémica y sanción

Franco Colapinto protagonizó una largada con tensión en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 luego de realizar una maniobra evasiva para evitar impactar contra Liam Lawson , que quedó detenido en la grilla. La acción generó polémica, ya que los comisarios deportivos analizan si el argentino cometió una irregularidad en el procedimiento de salida.

El piloto de Alpine partió desde el puesto 16 en la grilla y reaccionó rápidamente cuando se apagaron las luces. En ese instante, Lawson tuvo un problema y quedó parado en su lugar, lo que obligó a Colapinto a modificar su trayectoria de forma inmediata para evitar el choque.

La maniobra del argentino fue clave para esquivar el incidente e n los primeros metros de carrera. En el video de la largada se observa cómo Colapinto se mueve para evitar el contacto c on el monoplaza detenido, una situación que generó confusión entre varios pilotos que venían detrás.

Sin embargo, tras la salida, la acción quedó bajo la lupa de los Comisarios Deportivos. Las autoridades de la Fórmula 1 decidieron revisar el procedimiento realizado por el argentino al momento de largar, ya que consideran que podría haber existido una infracción en ese momento de la carrera.

La investigación busca determinar si Colapinto respetó correctamente las reglas establecidas para la salida desde la grilla o si la maniobra implicó alguna irregularidad que deba ser sancionada.

Tras la carrera, Colapinto cuestionó la penalización recibida: "¿Si la sanción condicionó mi carrera? Es un stop and go, una locura".

La reacción de Colapinto tras la sanción

Luego de la carrera, Franco Colapinto expresó su malestar por la penalización, que terminó condicionando su desempeño desde los primeros momentos de la competencia. El piloto argentino consideró que el castigo fue excesivo y que afectó directamente su estrategia en pista.

“¿Si la sanción condicionó mi carrera? Es un stop and go, una locura”, aseguró el piloto, que debió cumplir la penalización luego de un error del equipo en los segundos previos a la largada.

El piloto de Pilar explicó que el castigo se originó por una intervención del equipo segundos antes del inicio de la carrera.

El corredor de Pilar explicó que la situación se originó por una acción del equipo cuando el auto ya estaba listo para iniciar la carrera. Según detalló, la intervención ocurrió en un momento límite del procedimiento de salida.

“Fue una pena, creo que el equipo tocó el auto con 15 segundos para largar. No entendí bien lo que pasó”, señaló el argentino, que pese al contratiempo logró completar la competencia y recuperar algunas posiciones con el paso de las vueltas.

De todas maneras, Colapinto sostuvo que el equipo deberá analizar lo ocurrido para evitar que una situación similar vuelva a repetirse en futuras carreras. “Ahora voy a ver al equipo. Son cosas para trabajar y mejorar todos”, afirmó.

El argentino largó desde el puesto 16 y logró avanzar posiciones pese a la penalización que condicionó su carrera en la primera fecha de la temporada 2026.

El piloto también dejó una lectura positiva sobre el rendimiento del auto durante el Gran Premio. En ese sentido, consideró que el monoplaza mostró un mejor desempeño en ritmo de carrera que en clasificación.

“Estamos mejor en carrera que en clasificación, hoy nos acercamos más a Haas y Audi”, destacó. Según explicó, el equipo todavía debe ajustar algunos aspectos técnicos, especialmente vinculados a la gestión de energía y al rendimiento del auto cuando tiene poca carga de combustible.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 con Alpine

El debut de Franco Colapinto en la temporada 2026 de la Fórmula 1 dejó sensaciones mixtas: terminó 14° en el arranque del campeonato en Australia tras una sanción que condicionó su carrera. Pero el calendario no da respiro y el piloto argentino ya se prepara para su próxima presentación, que llegará en cuestión de días.

Colapinto finalizó 14° en el arranque del campeonato y ya se prepara para la próxima fecha en Shanghái.

La segunda fecha del campeonato será el Gran Premio de China de Fórmula 1, que se disputará del 13 al 15 de marzo en el circuito de Shanghái. Allí Colapinto volverá a pista con su equipo en un fin de semana especial que incluirá también carrera sprint antes del Gran Premio del domingo.

La actividad comenzará el viernes con las primeras prácticas y la clasificación sprint, continuará el sábado con la carrera sprint y la clasificación principal, y culminará el domingo 15 de marzo con la carrera, segunda del calendario 2026.