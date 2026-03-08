El urgente mensaje de ANSES que puso en alerta a todos los beneficiarios + Seguir en









El organismo advierte a los beneficiarios, para evitar que caigan en estafas.

Recientes intentos de estafa a beneficiarios de ANSES, generó preocupación en sus beneficiarios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió una advertencia dirigida a jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales ante una reciente serie de intentos de estafa, en las que personas se hacen pasar por personal de la organización y solicitan información personal con el argumento de obtener beneficios económicos.

Desde el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recordaron que todas las consultas y trámites que se realizan en ANSES son gratuitos y no requieren de ningún gestor o intermediario.

anses ANSES nunca solicita datos personales, claves o información bancaria ANSES declaró, mediante sus canales oficiales de comunicación, que no se comunica para solicitar datos personales, claves o información bancaria de manera telefónica, por correo electrónico, redes sociales, ni mensajes de texto.

Además, señalaron que cualquier tipo de publicación que circule por fuera de sus medios oficiales, ya sean formularios, correos electrónicos o mensajes de texto deben desestimarse por completo y se recomienda denunciar estos casos ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios de ANSES, desde donde se llevarán a cabo las acciones que sean necesarias.

Canales oficiales habilitados para efectuar denuncias A través de la web en mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.

Personalmente en Av. Paseo Colón 329, 5° piso, CABA, o en la oficina de ANSES más cercana.

Por escrito, mediante envío de correo postal a Av. Paseo Colón 329, 5° piso, frente, C.P. 1063, CABA.

Telefónicamente, a través de la línea 130 ANSES: canales oficiales de comunicación Los únicos canales oficiales del ANSES se pueden encontrar en su página web anses.gob.ar, donde los usuarios pueden acceder a información sobre prestaciones, trámites y consultas.

Entre las vías habilitadas para realizar gestiones y obtener información se encuentran: Mi ANSES: permite realizar trámites y consultas desde la computadora, sin necesidad de solicitar turno previo.

App Mi ANSES: la aplicación puede descargarse en celulares o tablets para acceder a gestiones y consultas desde cualquier lugar.

Atención Virtual: brinda la posibilidad de solicitar asignaciones, gestionar el cambio de obra social y realizar otros trámites con la asistencia de un operador.

Atención telefónica: a través de la línea 130 se pueden realizar consultas y trámites las 24 horas. Para recibir atención personalizada, el horario es de lunes a viernes de 8 a 20.

Atención en oficinas: los beneficiarios pueden acercarse a la oficina de ANSES más cercana a su domicilio.

Operativos territoriales .

Terminales de Autogestión Electrónica (TAE).

