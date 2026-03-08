Entre la espiritualidad y las finanzas, Javier Milei continúa su agenda en la gira por Nueva York

El Presidente sigue con las actividades programadas en su viaje número 15 a Estados Unidos desde que asumió.

Con escalas en Miami, Nueva York y Santiago de Chile , el presidente Javier Milei arribó a los EEUU para su 15° viaje a ese país , con la expectativa de fortalecer lazos diplomáticos con mandatarios aliados y absorber inversiones en la Argentina Week , organizada por la Embajada argentina junto con Bank of America y el J.P. Morgan. La gira comenzó este sábado con la participación de Milei en la cumbre “Escudos de las Américas” , que se realizó en Miami y reunirá a dirigentes políticos y empresarios del continente.

Durante la jornada de ayer, el Presidente compartió un almuerzo de trabajo ofrecido por Donald Trump y, tras la actividad, recibió un reconocimiento en la Hispanic Prosperity Gala. También estuvieron presentes otros mandatarios regionales alineados: Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Nasry Asfura (Honduras).

Luego el mandatario viajó a Nueva York, donde tendrá una agenda marcada por encuentros académicos, empresariales y comunitarios. Entre ellos se destacan una disertación en Yeshiva University y su participación en la gala anual organizada por The Algemeiner , un evento que reúne a líderes políticos y empresarios. En el tramo final del viaje en los EEUU, Milei mantendrá un breve encuentro con el CEO de JPMorgan , Jamie Dimon , y encabezará la apertura de la Argentina Week 2026 en Nueva York, una iniciativa impulsada por la embajada argentina junto con Bank of America y el propio JPMorgan para promover inversiones en el país.

En esas jornadas, en donde participarán directivos de compañías energéticas y tecnológicas nacionales, también participarán diez gobernadores aliados: Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

El presidente Javier Milei llegó a la Cumbre “Shield of the Americas”, organizada por el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, en Miami.

La actividad oficial en Nueva York comenzará con una impronta personal y espiritual para el Presidente. Este domingo por la mañana, Milei tiene previsto visitar el Ohel en Queens, el santuario que resguarda la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, líder del movimiento Jabad Lubavitch, a quien el mandatario considera su guía espiritual en momentos de inflexión política.

A partir de este lunes, la agenda se tornará estrictamente ejecutiva. Manuel Adorni realizará una presentación en el consulado argentino, seguida de una disertación del Presidente en la Universidad Yeshiva. Por la noche, Milei será agasajado en la gala anual J100 de The Algemeiner, en reconocimiento a su influencia en la vida judía.

javier milei rebe de lubavitch nueva york 1.jpg Milei en su anterior visita a la tumba del rebe de Lubavitch.

El martes se registrará el evento central de la gira. Milei mantendrá una reunión privada con el CEO de J.P. Morgan, Jamie Dimon, para luego inaugurar formalmente la "Argentina Week" con un discurso en la sede del mencionado banco. El evento, organizado con el apoyo de la embajada a cargo de Alec Oxenford, el Bank of America y el fondo Kaszek, busca conectar a CEOs y banqueros con las oportunidades de negocio en el nuevo contexto macroeconómico argentino.

Javier Milei estará en Manhattan junto a diez gobernadores para mostrarse con respaldo político

Con el viaje buscará mostrarse ante el mundo como un mandatario que cuenta con el respaldo interno de jefes provinciales que no son de su partido, y procurará acercar posturas con los que ya lo acompañaron en la aprobación reciente de leyes claves en el Congreso de la Nación.

Aunque la delegación será nutrida, no todos los gobernadores aceptaron la invitación cursada por la Cancillería y la Embajada argentina. Los que rechazaron por cuestiones de agenda son Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). El primero se bajó porque tiene actividades oficiales programadas en la provincia durante la semana próxima y por la cercanía con su reciente viaje a Estados Unidos, a principios de este mes, cuando se reunió con fondos de inversión y administradores de activos internacionales para presentar la situación económica y fiscal de la provincia para buscar financiamiento externo. Y Jaldo, según trascendió, agradeció la invitación pero argumentó "razones de agenda" para no formar parte de la comitiva.

Antes de la estadía en Nueva York el presidente argentino participará este sábado al mediodía, en Miami, de la cumbre "Escudo de las Américas", en el Trump National Doral Miami, un resort que pertenece al mandatario estadounidense. En medio de la tensión mundial por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, la reunión estará encabezada por Donald Trump y también contará con la presencia de otros líderes de la región. Antes de cerrar el día partirá hacia Nueva York, según se informó.

El Argentina Week 2026 se desarrollará desde el lunes 9 al jueves 12 de marzo en Manhattan, con actividades centrales, el último día, en el Consulado General y Centro de Promoción de la Argentina. El evento reunirá a más de 30 CEOs de compañías líderes globales, con participación de bancos como JPMorgan, Citibank y Bank of America. Habrá paneles sectoriales, reuniones privadas con inversores y un cierre en la sede de Microsoft en Times Square, donde se entregarán distinciones a empresas que invirtieron bajo el nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Gobernadores Javier Milei

Minería y energía, los grupos de los jefes provinciales

Por las características de sus provincias, los mandatarios estarán divididos en dos grupos. En las exposiciones relacionadas con minería y minerales críticos, estarán Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Mientras que en lo relacionado con la generación de energía e infraestructura exportadora, estarán Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). Se descuenta que estos últimos desarrollarán todo lo relacionado con Vaca Muerta, gas natural licuado y energías renovables, entre otros ítems.

Trascendió que la mayoría de estos gobernadores viajarán a Estados Unidos por su cuenta pero estarán en la agenda oficial junto a Javier Milei. Los mandatarios de San Juan y de Santa Cruz volarán antes a Canadá para participar en Toronto de la cumbre minera PDAC y desde allí se trasladarán a Nueva York. La delegación que acompañará al jefe de Estado argentino estará integrada por Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro de Economía Luis Caputo, su par de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, el canciller Pablo Quirno y Santiago Bausili, presidente del Banco Central.

Debido a la dimensión de la actividad en Manhattan, los jefes provinciales se mostraron entusiasmados con la invitación y la participación. El correntino Juan Pablo Valdés sostuvo, en declaraciones públicas que "estará acompañando y representando a la Argentina" y confirmó encuentros con inversionistas en Nueva York. Su par neuquino Rolando Figueroa señaló que su provincia "siempre tiene agenda propia". "Nosotros hace tiempo habíamos sido invitados para distintas exposiciones. Coincide que se realice la Argentina Week, se potencia todo", indicó. "Vamos a coincidir con la comitiva de Nación pero vamos varios gobernadores que tenemos todos agenda propia y tenemos exposiciones particulares los gobernadores en algunos lugares", detalló. Aclaró que desde la Casa Rosada le solicitaron que Neuquén esté presente en algunas reuniones de exposición junto a los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

Próxima escala de Javier Milei: ka asunción de Kast en Chile

Tras esa actividad, el Presidente partirá hacia Chile para asistir a la ceremonia de transmisión del mando presidencial en la que José Antonio Kast asumirá la jefatura del Estado. El acto se realizará en el Congreso Nacional en Valparaíso y marcará el cierre de la gira internacional antes de su regreso a Buenos Aires.

JOSÉ ANTONIO KAST Y JAVIER MILEI Milei y Kast consolidan el eje liberal de la región.

Agenda de la gira internacional de Javier Milei

Domingo 8 de marzo

11:00 (Argentina): visita a la tumba del Rebe de Lubavitch en Nueva York.

Lunes 9 de marzo

14:00 (Argentina): disertación en Yeshiva University .

21:55 (Argentina): participación en la gala anual de The Algemeiner.

Martes 10 de marzo

9:50 (Argentina): breve encuentro con Jamie Dimon , CEO de JPMorgan .

10:00 (Argentina): inauguración de la Argentina Week 2026 en Nueva York.

13:00 (Argentina): vuelo hacia Santiago de Chile.

Miércoles 11 de marzo