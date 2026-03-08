SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

8 de marzo 2026 - 10:14

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: aseguran que Irán ya tiene nuevo líder supremo pero no revelan su identidad

Estados Unidos e Israel intensifican su ofensiva contra Irán mientras Teherán promete responder contra objetivos estadounidenses en la región. Seguimiento minuto a minuto de una guerra que amenaza con expandirse.&nbsp;

Por

Bombardeos, amenazas militares y ataques en distintos puntos de la región marcan una jornada de alta tensión en Medio Oriente. Las últimas noticias del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán en vivo.

La tensión en Medio Oriente continúa en aumento. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que los ataques contra Irán se intensificarán durante el fin de semana, en medio de una nueva oleada de bombardeos en la región. Durante la noche del sábado, una serie de fuertes explosiones sacudió Teherán, mientras Israel lanzaba nuevos ataques que profundizan la escalada militar.

En paralelo, se registraron explosiones en varios países del Golfo. El presidente iraní ofreció disculpas por los ataques ocurridos en naciones vecinas, aunque desde Teherán advirtieron que continuarán las operaciones contra objetivos estadounidenses en la región. La advertencia marca un nuevo punto de tensión en el conflicto que ya involucra a múltiples actores regionales.

En Estados Unidos, Trump visitó una base aérea en Delaware para participar del traslado digno de seis militares estadounidenses fallecidos en el conflicto. Durante la jornada también se refirió al ataque contra una escuela primaria en Irán que dejó al menos 168 niños y 14 docentes muertos: el mandatario responsabilizó a Teherán, una versión que contradice análisis de expertos y reportes periodísticos que apuntan a que el ataque podría haber sido causado por fuerzas estadounidenses.

Cancillería confirmó que 248 argentinos ya salieron de Emiratos Árabes

El canciller Pablo Quirno aseguró este domingo que unos 248 argentinos ya pudieron salir de la zona de conflicto, en medio de la guerra de Medio Oriente. A través de un mensaje en la red social X (ex Twitter), el funcionario dio la noticia.

"De los 416 ciudadanos argentinos en Emiratos Árabes Unidos afectados por el conflicto en Medio Oriente, y gracias a gestiones realizadas por @Cancilleria_Ar, nuestra Embajada y nuestro Consulado ante sus autoridades y aerolíneas, ya han podido salir de EAU 248 ciudadanos. Hay más vuelos programados para los próximos días", confirmó.

Netanyahu aseguró que tiene control "casi total" del cielo iraní

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este sábado que su país continuará la ofensiva contra Irán “con toda nuestra fuerza” y afirmó que, junto a Estados Unidos, las fuerzas israelíes lograron un control “casi total” del espacio aéreo iraní tras una semana de ataques. Durante un mensaje televisado, el líder israelí sostuvo que la operación militar busca debilitar de manera definitiva al régimen iraní. “Tenemos un plan sistemático para erradicar al régimen iraní y lograr muchos otros objetivos”, afirmó.

Las declaraciones de Netanyahu fueron respondidas por el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, quien rechazó la posibilidad de una rendición frente a Israel y Estados Unidos. En un discurso transmitido por televisión, el mandatario aseguró que el país continuará resistiendo la ofensiva. “Los enemigos de Irán deben llevarse a la tumba su deseo de rendición incondicional”, sostuvo.

11israeli-prime-minister-benjamin-netanyahu-1-1
Netanyahu habló de un avance israelí en la guerra.

Bahréin dice que el suministro de agua no se ha visto afectado por el ataque a una planta desalinizadora

Por Sarah El Sirgany y Tim Lister, CNN

Las autoridades de Bahrein dijeron a CNN que el suministro de agua no se ha visto interrumpido por un ataque iraní que dañó una planta desalinizadora este domingo.

“El ataque iraní contra una instalación de desalinización de agua no ha tenido ningún impacto en el suministro de agua ni en la capacidad de la red de agua”, dijo la Autoridad de Electricidad y Agua.

En todo el Golfo, las plantas desalinizadoras son infraestructura crítica y proporcionan entre el 60 % y el 90 % del agua potable mediante la desalinización de agua de mar. Bahrein depende de esto para la gran mayoría de su suministro municipal.

Se interrumpe el suministro de combustible en Teherán tras intensos ataques

La distribución de combustible en Teherán fue interrumpida tras intensos ataques nocturnos a tanques de almacenamiento, según el gobernador de la capital iraní. Mohammad Sadegh Motamedian dijo que “el problema está siendo resuelto”, según la agencia estatal de noticias IRNA.

No hubo escasez de combustible, dijo Motamedian, pero la restauración completa de la red podría tomar algún tiempo. Hizo un llamado a la población para que “administre su consumo de combustible”. Los medios estatales iraníes informaron que tanques de almacenamiento de combustible y petróleo en tres áreas de Teherán fueron alcanzados por misiles israelíes-estadounidenses la noche del sábado.

En Irán aseguran que eligieron al nuevo líder supremo, sin dar nombre

El organismo encargado de elegir al próximo líder supremo de Irán tomó una decisión, dijeron varios miembros de línea dura, sin nombrar al candidato elegido. Un clérigo de alto rango de la Asamblea de Expertos, integrada por 88 miembros, el ayatola Ahmad Alam al-Hoda, fue citado por la agencia semioficial Mehr diciendo: “Se han celebrado las elecciones para el liderazgo y el líder ha sido designado”.

Dijo que los rumores que intentan hacer creer que la Asamblea de Expertos aún no ha tomado una decisión son “puras mentiras”. Al-Hoda dijo que ahora corresponde a la Secretaría de la Asamblea, encabezada por el ayatola Hosseini Bushehri, anunciar la decisión. El ayatola Heidari, también miembro de la Asamblea, dijo que se ha elegido la opción “mejor”, aprobada por la mayoría de la Asamblea de Expertos, según la agencia semioficial ISNA.

“Cabe destacar que incluso el ‘gran Satán’ ha mencionado el nombre de la persona seleccionada por los representantes”, añadió Alekasir.

