Guerra en Medio Oriente EN VIVO: aseguran que Irán ya tiene nuevo líder supremo pero no revelan su identidad

Cancillería confirmó que 248 argentinos ya salieron de Emiratos Árabes

El canciller Pablo Quirno aseguró este domingo que unos 248 argentinos ya pudieron salir de la zona de conflicto, en medio de la guerra de Medio Oriente. A través de un mensaje en la red social X (ex Twitter), el funcionario dio la noticia.

"De los 416 ciudadanos argentinos en Emiratos Árabes Unidos afectados por el conflicto en Medio Oriente, y gracias a gestiones realizadas por @Cancilleria_Ar, nuestra Embajada y nuestro Consulado ante sus autoridades y aerolíneas, ya han podido salir de EAU 248 ciudadanos. Hay más vuelos programados para los próximos días", confirmó.