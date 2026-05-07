El mercado automotor argentino atraviesa una etapa de cambios y con la llegada de nuevas tecnologías, sumada al desembarco de marcas internacionales, está modificando el mapa tradicional de ventas. Los autos eléctricos empiezan a ganar terreno. Aunque todavía representan una porción pequeña del total, su crecimiento es uno de los fenómenos más marcados del sector en lo que va de 2026.
Cuáles son los autos eléctricos más vendidos en Argentina en 2026
El mercado de autos eléctricos sigue creciendo en el país, pero la demanda sigue concentrada en pocos modelos. Dos vehículos explican la mayor parte de los patentamientos.
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La marca de aspiradoras que quiere dominar el mercado de autos eléctricos
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Los dos autos eléctricos chinos que dominan el mercado argentino y lideran las ventas
En abril se patentaron 723 vehículos eléctricos en el país, una cifra que más que septuplica los registros del mismo mes del año pasado. Sin embargo, detrás de ese fuerte avance aparece una característica clave: la concentración en muy pocos modelos.
El avance de BYD en Argentina
BYD, que es la sigla de “Build Your Dreams” (construí tus sueños), es una empresa china fundada en los años 90 que comenzó fabricando baterías para celulares y con el tiempo se convirtió en uno de los mayores fabricantes de autos eléctricos del mundo.
Hoy no solo produce vehículos, sino también baterías, tecnología energética y soluciones de movilidad, lo que le permite controlar gran parte de la cadena de producción y reducir costos. Es uno de los líderes globales en autos eléctricos e híbridos enchufables y está presente en más de 70 países. La empresa produce sus propias baterías, clave para la autonomía y el precio
En Argentina, la marca comenzó a vender autos de pasajeros en 2025, en un contexto donde ese segmento estaba impulsado por la reducción de aranceles para vehículos electrificados.
BYD Dolphin Mini
El BYD Dolphin Mini se convirtió en el auto eléctrico más vendido en Argentina durante abril de 2026. Con 457 unidades patentadas, este modelo por sí solo representó más del 60% del total del segmento.
Se trata de un vehículo compacto, pensado para el uso urbano, con un precio relativamente más accesible dentro de la categoría eléctrica. Es un hatchback eléctrico compacto diseñado para la ciudad, con 3.78 metros de largo y un motor delantero de 55 kW ( CV) que alcanza hasta 150 km/h.
Se destaca por su seguridad con baterías Blade (LFP), seis airbags de serie y autonomía de 300-380 km (NEDC/CLTC). Ofrece carga rápida (30-80% en ~30 min) y tecnología interna como pantalla giratoria de 10.1 pulgadas.
Características principales:
- motor y rendimiento: motor eléctrico delantero de 55 kW (cv) con Nm de torque (hp en versiones de entrada) y velocidad máxima limitada de 130 - 150 km/h
- batería y autonomía: usa la "Blade Battery" de BYD (LFP) con capacidades de 30.08 kWh (km CLTC) o 38.88 kWh (km CLTC, 380 km NEDC)
- diseño y dimensiones: compacto (3,780 mm de largo), con faros LED, estilo urbano y buena capacidad para cuatro pasajeros
- seguridad: cuenta con 6 bolsas de aire (frontales, laterales y de cortina) y una estructura desarrollada con la e-Platform 3.0
- tecnología y confort: posee una pantalla multimedia giratoria de 10.1", cámara de reversa, sensores de estacionamiento, control de velocidad crucero y sistema de carga rápida
BYD Yuan Pro
En el segundo lugar aparece el BYD Yuan Pro, otro modelo de la misma automotriz que también logró un buen nivel de patentamientos. Durante abril sumó 119 unidades, consolidándose como uno de los principales del segmento.
Aunque tiene un posicionamiento diferente al Dolphin Mini, comparte algunos puntos clave, como la accesibilidad relativa y la adaptación a un uso cotidiano. Entre ambos modelos concentran cerca del 80% de los autos eléctricos vendidos en el país.
Este modelo es un SUV eléctrico compacto del segmento B, destacado por su batería Blade (LFP) de 45.12 kWh, que ofrece una autonomía de hasta 380 km (ciclo NEDC). Cuenta con un motor delantero de 130 kW (174 HP) y 290 Nm de par, logrando una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos.
Características principales:
- motor y rendimiento: motor síncrono de imanes permanentes, 130 kW (174 CV) y 290 Nm de torque tracción delantera
- batería y carga: Blade Battery (LFP) de 45.12 kWh. Carga rápida DC 30-80% en aproximadamente 30 minutos (hasta 60-65 kW). Carga AC de 7 kW
- autonomía: 380 km NEDC
- dimensiones: Largo 4.310 - 4.360 mm, ancho 1.785 - 1.830 mm, alto 1.675 mm, distancia entre ejes 2.535 - 2.620 mm
- capacidad de baúl: 265 a 357 litros (ampliable a más de 1200 litros con asientos abatidos)
- seguridad (versiones GS): cámara 360°, frenado autónomo de emergencia (AEB), alerta de colisión frontal (FCW), monitoreo de punto ciego (BSD) y alerta de tráfico cruzado (RCTA)
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