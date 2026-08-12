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12 de agosto 2026 - 17:34

El dólar blue frenó escalada, en sintonía con el CCL

El informal venía de registrar dos subas consecutivas. La brecha con el oficial descendió del 4% al 3,2%.

El dólar blue cayó $10 este miércoles 12 de agosto.

El dólar blue cayó $10 este miércoles 12 de agosto.

Depositphotos

El dólar blue detuvo la dinámica alcista con la cual había comenzado la semana. Vale recordar que la cotización había trepado $25 (+1,6%) entre lunes y martes.

Este miércoles 12 de agosto el informal cayó $10 (-0,7%), a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De este modo, la brecha con el oficial se recortó al 3,2%, tras haber llegado al 4% en la rueda anterior.

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Mismo comportamiento tuvo el CCL, que el martes saltó casi $30 y superó lo $1.600, pero el miércoles borró casi todo ese ascenso para ubicarse en la zona de los $1.580.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, miércoles 12 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.492 para la venta.

Valor del CCL hoy, miércoles 12 de agosto

El dólar CCL cerró a $1.596,52 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.0%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 12 de agosto

El dólar MEP cerró a $1.527,36 y la brecha con el dólar oficial es de 2.4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 12 de agosto

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.969,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 12 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.583,97, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 12 de agosto

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s63.333, según Binance.

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