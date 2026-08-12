Los ADRs caen hasta 3% mientras que el riesgo país coquetea con los 465 puntos

En el plano doméstico, la atención está puesta en la licitación del Tesoro y el dato de inflación de julio.

Tras una jornada con la mayoría de los activos en rojo, las acciones argentinas no logran repuntan mientras el riesgo país lo hace en el margen. A nivel local, el mercado pone el foco en la próxima licitación del Tesoro , que se realizará esta tarde. También se conoció en el boletín oficial que el Gobierno reglamentó el FAL. A nivel internacional salió la la inflación de EEUU.

El S&P Merval cae 0,8% a 2.997.392,410 puntos básicos. Dentro de él, las acciones líderes que más bajan son: Ternium y BBVA con el -2,7% y -2,5%, respectivamente. En tanto, los ADRs que más caen son BYMA y Grupo Financiero Galicia con el -2,5% y con el -1,5%, respectivamente.

En la jornada previa, las acciones argentinas sufrieron fuertes bajas, tanto en Wall Street como en la bolsa porteña, mientras que el riesgo país se acercó a los 470 puntos básicos y alcanzó su mayor nivel en cerca de dos meses.

La caída se produjo en un contexto internacional adverso, con la bolsa neoyorquina en rojo, un fuerte retroceso del mercado de Brasil y una nueva escalada del petróleo por las tensiones en torno al estrecho de Ormuz. En contraste con el rojo generalizado, Metrogas saltó más de 8% después de que se confirmara su compra por parte de Edenor.

" El Merval en CCL corrigió ayer 3,4%, en una jornada que había arrancado al alza, impulsada por el sector bancario pero también por YPF tras presentar buenos resultados. E l índice se fue tiñendo de rojo con el correr de las horas, y el sector bancario fue el que terminó anotando las mayores caídas. El Merval en CCL vuelve así a niveles no vistos desde mayo de este año ", explicaron desde Grupo SBS.

A nivel internacional, el índice de precios de consumo (IPC) de EE.UU. bajó en julio una décima hasta el 3,4 % por la caída de los precios de la energía y en consonancia con los pronósticos de los analistas, que preveían una continuación en el abaratamiento de los combustibles tras el pico provocado por la guerra en Irán.

Nueva licitación del Tesoro

El Tesoro llevará adelante la primera licitación de deuda en pesos del mes, en la que se enfrenta un vencimiento bajo con relación a licitaciones pasadas, esta vez de $4,5 billones. El menú comprende papeles con vencimientos cortos, con la S30N6, la nueva Lecer X29E7 y dos dollar linked a septiembre y octubre de 2026.

"No vemos mayores dificultades para afrontar el pago, aunque tras la volatilidad de tasas luego de la última licitación de julio, la mirada estará en qué nivel de absorción o expansión de pesos deja esta primera licitación de agosto. Además, se licitarán hasta VNO u$s50 millones del AO29, con la segunda vuelta también teniendo un máximo de VNO u$s50 millones", explicaron desde Grupo SBS.