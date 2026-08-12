Boom de la IA: cuánto dinero ganaría Nvidia para sus accionistas con sus inversiones en OpenAI y Anthropic

La empresa que fabrica microchips acumula aproximadamente u$s70.000 millones en inversiones relacionadas con compañías de inteligencia artificial.

Nvidia está utilizando una parte cada vez mayor de su enorme generación de efectivo para invertir directamente en las compañías que lideran la revolución de la inteligencia artificial .

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La estrategia ya involucra decenas de miles de millones de dólares y podría terminar siendo tan importante para la compañía como su liderazgo en chips y aceleradores de IA.

La demanda por sus GPU crece a medida que empresas como OpenAI, Anthropic y otros desarrolladores de modelos necesitan cantidades cada vez mayores de capacidad de procesamiento. Pero Nvidia intenta ir un paso más allá: además de venderles los chips, busca participar financieramente del crecimiento de sus clientes.

Nvidia acumula aproximadamente u$s70.000 millones en inversiones relacionadas con compañías de inteligencia artificial , una estrategia que puede generar beneficios por dos vías.

Por un lado, las inversiones podrían aumentar de valor si las empresas respaldadas tienen éxito. Por otro, Nvidia fortalece el vínculo con compañías que necesitarán comprar enormes cantidades de sus productos durante los próximos años.

Entre las inversiones recientes se incluyen u$s30.000 millones en OpenAI, hasta u$s10.000 millones en Anthropic y u$s5.000 millones en Safe Superintelligence.

Nvidia acumula aproximadamente u$s70.000 millones en inversiones relacionadas con compañías de inteligencia artificial.

"En general, consideramos que las inversiones de Nvidia por valor de u$s70.000 millones son fácilmente manejables, dada su capacidad para generar hasta unos u$s470.000 millones de flujo de caja libre en los próximos dos años (2026-2027), lo que representa aproximadamente el 15% del flujo de caja libre", escribió Vivek Arya, analista en Bank of America.

"En otras palabras, no vemos ningún problema en que Nvidia devuelva el 50% del flujo de caja libre a los accionistas, tal como se comprometió en mayo de 2026", añadió.

Retroalimentando la demanda

El caso de OpenAI es particularmente relevante. Nvidia había anunciado un acuerdo para invertir hasta u$s100.000 millones en OpenAI, vinculado a la construcción de nuevos centros de datos que utilizarían sistemas de Nvidia. Sin embargo, la estructura de ese acuerdo fue posteriormente replanteada y no se concretó en los términos inicialmente anunciados.

La lógica detrás de este tipo de operaciones es sencilla: si las compañías de IA necesitan más capital para construir centros de datos, Nvidia puede ayudarlas a financiar ese crecimiento y, al mismo tiempo, generar demanda futura para sus propios chips.

La estrategia también se extiende a otras empresas del ecosistema. Nvidia ha realizado inversiones en distintas compañías privadas y startups vinculadas con infraestructura, computación en la nube y desarrollo de modelos de inteligencia artificial. El objetivo es consolidar un ecosistema alrededor de su tecnología.