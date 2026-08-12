La cruda película de supervivencia que sumó Prime Video: basada en una perturbadora novela de Stephen King + Agregar ámbito en









En esta producción, una competencia mortal obliga a un grupo de jóvenes a atravesar la adversidad mientras cada error puede tener consecuencias irreversibles.

Prime Video acaba de incorporar una de las historias más crueles de Stephen King y no te la podes perder. Gentileza - Prime Video

La plataforma de Prime Video está apostando por adaptaciones de obras literarias de terror que se vuelven furor al instante. Entre las propuestas disponibles, se encuentra una historia de ciencia ficción muy fuerte llena de drama y violencia en medio de una sociedad autoritaria, donde un grupo de jóvenes acepta participar de una competencia mortal.

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Se trata de una producción dirigida por Francis Lawrence y adaptada del libro que Stephen King publicó originalmente en 1979 bajo el seudónimo de Richard Bachman. La trama propone una prueba que parece fácil: caminar sin detenerse. El problema es que abandonar, bajar el ritmo o incumplir las normas puede costarles la vida a los participantes.

Prime Video cuenta con una película que adapta una de las novelas más crueles de Stephen King. Gentileza - Prime Video De qué trata La larga marcha La historia de "La larga marcha" transcurre dentro de un Estados Unidos distópico, sometido a un régimen autoritario encabezado por una figura conocida como el Comandante. Cada año, un grupo de adolescentes es elegido para competir en una prueba pública en la que únicamente puede quedar un ganador.

Los participantes deben caminar sin parar durante una distancia indeterminada en la que no existen pausas para descansar y quienes bajan el ritmo reciben advertencias. Además, si se acumulan muchas infracciones, el castigo es la ejecución. El premio consiste en que el vencedor puede pedir cualquier cosa que desee, razón por la que aparece Ray Garraty, un joven que acepta formar parte de la competencia por una motivación personal.

En esta historia, cada error cuesta la vida. Gentileza - Prime Video Durante la marcha, Garraty se hace amigo de Peter McVries, otro de los participantes. Pero a medida que pasan las horas, el cansancio modifica las relaciones entre los competidores. Algunos intentan ayudarse, otros pierden el control y cada nueva eliminación les recuerda que solamente una persona podrá completar la prueba. La cinta está dirigida por Francis Lawrence, quien estuvo detrás de varias entregas de "Los juegos del hambre" y de "Soy leyenda".

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