Dólar: el BCRA compró por debajo del objetivo y el promedio de agosto sigue lejos de los meses anteriores

La autoridad monetaria adquirió u$s12 millones en el mercado oficial y elevó el saldo de agosto a u$s193 millones. Aunque las reservas subieron u$s65 millones, el ritmo de compras sigue muy por debajo del observado en julio, junio y mayo.

El BCRA volvió a comprar por debajo del objetivo y el promedio de agosto sigue lejos del ritmo de los meses previos.

El Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares este miércoles 12 de agosto, pero el monto volvió a quedar por debajo de los niveles que el mercado considera compatibles con una recomposición sostenida de reservas . En concreto, la autoridad monetaria adquirió u$s12 millones en una rueda con u$s588 millones operados, por lo que absorbió apenas el 2% del volumen negociado en el mercado oficial.

Con este resultado, el saldo comprador de agosto ascendió a u$s193 millones , mientras que las compras acumuladas en 2026 llegaron a u$s13.520 millones. Si bien el Central encadenó once ruedas consecutivas con saldo positivo, el arranque del mes sigue mostrando una marcada desaceleración.

El promedio diario de agosto quedó en u$s24 millones, muy lejos de los u$s103 millones de julio, de los u$s68 millones de junio y de los u$s137 millones de mayo. Por lo tanto, el problema no está en la continuidad de las compras, sino en su magnitud: el BCRA sigue presente en el mercado, pero con una capacidad de absorción mucho más baja que en los meses previos.

En paralelo, las reservas internacionales brutas subieron u$s65 millones y finalizaron en u$s49.626 millones. Así, el stock se mantuvo por encima de los u$s49.000 millones, aunque sin recuperar todavía el nivel de u$s50.000 millones que había alcanzado la semana pasada.

La mejora volvió a tener apoyo de la valuación de activos. El oro avanzó 0,68% y habría aportado cerca de u$s80 millones al valor contable de las tenencias del Central. En cambio, el contexto externo fue menos favorable para las monedas de la canasta, ya que el índice DXY subió 0,19% y superó los 100 puntos, mientras que el euro cayó 0,17%, la libra bajó 0,11% y el yen retrocedió 0,13%. El yuan, en tanto, mostró una leve apreciación de 0,02%.

El mayorista subió luego de tres bajas

En el frente cambiario, el dólar mayorista subió 0,05% y cerró en $1.491,50 para la venta. Según Gustavo Quintana, la divisa registró la primera suba de la semana, aunque lo hizo con un avance acotado y sin volver a los máximos de las ruedas anteriores.

El analista señaló que los mínimos se anotaron al inicio de la jornada, en $1.489,50, un peso por debajo del cierre previo. Luego, la demanda por cobertura ganó algo de intensidad y llevó la cotización hasta máximos de $1.494,50. Sin embargo, una mejora moderada de la oferta sobre el final acomodó los precios en un nivel intermedio.

Quintana remarcó que, en los tres primeros días de la semana, el tipo de cambio mayorista bajó $7, muy lejos de la suba de $11,50 registrada en el mismo período de la semana anterior. Además, sostuvo que las intervenciones oficiales en el mercado de futuros se mantienen y acotan la evolución del dólar, sin tolerar desvíos relevantes frente al nivel buscado para esta etapa.

Entre los dólares alternativos, el MEP subió 0,10% hasta $1.525,19, mientras que el contado con liquidación cayó 1,54% hasta $1.585,55. En tanto, el dólar blue bajó 0,97% y cerró en $1.535. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista quedó en 2,92%, mientras que el canje terminó en 3,96%.

Dólar linked, futuros y licitación del Tesoro

En futuros, la curva operó con leves subas en la mayoría de los plazos. Agosto no mostró variaciones; septiembre y octubre avanzaron 0,03%, diciembre subió 0,12% y los contratos de 2027 marcaron aumentos más amplios, con una variación general positiva de 0,20%.

Con estos movimientos, la tasa implícita de agosto quedó en 1,71% mensual, equivalente a 20,48% anualizado. En pesos, la TAMAR subió de 23,31% a 23,88%, mientras que la BADLAR avanzó de 21,63% a 21,81%.

En este contexto, la estrategia de cobertura oficial volvió a quedar bajo análisis. En el mercado señalaron que la menor actividad reciente en el segmento dólar linked no implica que el BCRA haya dejado de intervenir. De hecho, estiman que el jueves pasado la autoridad monetaria habría vendido cerca de u$s107 millones en cobertura cambiaria, posiblemente concentrados en la D30S6, luego de que el volumen de esa letra saltara muy por encima de su promedio reciente.

Con esa dinámica, las ventas acumuladas de dólar linked en agosto ya se acercarían a u$s500 millones. Por eso, aunque el mayorista sigue operando por debajo de $1.500, la estabilidad cambiaria todavía convive con un uso persistente de instrumentos financieros para contener expectativas.

Así, la rueda dejó una señal mixta para el Banco Central. Las reservas volvieron a subir y las compras anuales superaron los u$s13.500 millones, pero el monto adquirido en el mercado oficial fue bajo y el promedio de agosto sigue lejos de los meses anteriores. En ese contexto, la licitación del Tesoro vuelve a quedar en el centro de la escena, porque puede definir si el Gobierno prioriza aliviar la liquidez o sostener una postura más contractiva para mantener ordenado al dólar.