Neuquén y Río Negro buscan que sus diputados y senadores expliquen qué gestiones hicieron ante Nación por el estado de las rutas

El peronismo neuquino presentó un proyecto para convocar a los legisladores nacionales a dar explicaciones. La referencia fue una iniciativa rionegrina, aprobada recientemente en la provincia.

La ruta nacional 151, en Río Negro, presenta un grave deterioro y es clave para la actividad petrolera.

Distintas iniciativas presentadas ante las Legislaturas de Neuquén y Río Negro convocan a los diputados y senadores nacionales de ambas provincias a presentarse para ofrecer precisiones sobre qué gestiones realizaron ante el Gobierno ante el deterioro de las rutas nacionales.

Durante las últimas semanas, el estado de la infraestructura dependiente de Vialidad Nacional recuperó protagonismo en las provincias, incluyendo el debate por los fondos del impuesto a los combustibles que deberían destinarse a mantener en condiciones las trazas.

En territorio neuquino, los legisladores peronistas Darío Peralta y Darío Martínez presentaron un proyecto de comunicación para solicitar a los senadores y diputados nacionales por Neuquén que asistan a la Legislatura a informar sobre las gestiones realizadas ante Nación por el mantenimiento e inversión en las rutas nacionales que atraviesan la provincia y sobre el proceso de delegación de su gestión.

Los autores mencionan el deterioro de las rutas nacionales 22, 40, 237, 242 y 231 y señalan que por esos corredores circula un volumen creciente de tránsito pesado asociado al desarrollo de Vaca Muerta. A la vez, hacen referencia a la paralización de obras públicas nacionales y a la reducción de las tareas de mantenimiento.

La propuesta plantea convocar a los representantes neuquinos en el Congreso a un plenario de las comisiones de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte (F) y de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) para que brinden información sobre las acciones institucionales, políticas y legislativas desarrolladas ante el Poder Ejecutivo nacional y otros organismos competentes en materia vial.

Darío Martínez y Darío Peralta, los legisladores neuquinos que impulsan la iniciativa sobre las rutas.

En los fundamentos, los autores hacen referencia al proceso iniciado a partir del Decreto nacional 253/2026, que habilitó a Neuquén y a otras ocho provincias a otorgar concesiones de obra pública por peaje para administrar, reparar, ampliar, conservar o mantener tramos de rutas nacionales ubicados en sus territorios. La medida se instrumenta mediante convenios con la Dirección Nacional de Vialidad.

Actualmente, Neuquén cuenta con los senadores nacionales Nadia Márquez y Pablo Cervi, ambos libertarios, y Julieta Corroza, representante de La Neuquinidad, el partido del gobernador Rolando Figueroa. También con los diputados Karina Maureira (La Neuquinidad); Pablo Todero (Unión por la Patria); y Soledad Mondaca, Gabriela Muñoz y Gastón Riesco (La Libertad Avanza).

El antecedente de Río Negro

El proyecto neuquino toma como referencia uno similar aprobado por la Legislatura de Río Negro. El mismo fue presentado por Juntos Somos Río Negro, la fuerza del gobernador Alberto Weretilneck, y aprobado sobre tablas en el recinto.

El texto expresa la necesidad de que concurran a un plenario de las Comisiones de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo, y Asuntos Constitucionales y Legislación General de esta Legislatura, en fecha a confirmar para que informen "gestiones institucionales, políticas y legislativas realizadas ante el Poder Ejecutivo Nacional y demás organismos competentes para acompañar las acciones impulsadas por el señor Gobernador de la Provincia de Río Negro tendientes al traspaso a la órbita provincial de las rutas nacionales".

Weretilneck viene reclamándole a Javier Milei el traspaso de las rutas nacionales 151 -clave para Vaca Muerta- y 22, aduciendo su mal estado. Desde la provincia acusan a Nación de trabar adrede la cesión, mientras que otros distritos como San Luis, Santa Fe y San Juan pudieron hacerse de la administración de algunas arterias.

Los representantes rionegrinos ante el Congreso son los senadores Martín Soria y Ana Marks (Unión por la Patria) y Enzo Fullone (La Libertad Avanza) y los diputados Eduardo Capozzi (Provincias Unidas); Marcelo Mango y Adriana Serquis (Unión por la Patria); y Aníbal Tortoriello y Lorena Villaverde (La Libertad Avanza).

"Resulta indispensable y necesario que quienes representan a Río Negro en el Congreso Nacional informen ante esta Legislatura cuáles han sido las acciones concretas desarrolladas para acompañar las gestiones del Gobierno Provincial, contribuyendo de ese modo a fortalecer la unidad institucional de la provincia frente a un desafío estratégico para su presente y su futuro", explica el proyecto aprobado.