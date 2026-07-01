El dólar blue subió por segunda rueda consecutiva y volvió a ubicarse en máximos desde principios de año + Agregar ámbito en









La divisa informal avanzó 0,7% y cerró a $1.525 para la venta. Así, la suba se dio en una rueda marcada por la presión cambiaria y el nuevo avance del tipo de cambio oficial.

El dólar blue volvió a subir por segunda rueda consecutiva y volvió a máximos desde enero Depositphotos

El dólar blue cerró este miércoles con una suba de 0,7% y alcanzó los $1.505 para la compra y los $1.525 para la venta, con lo que volvió a ubicarse en máximos desde principios de año. En paralelo, la brecha con el tipo de cambio mayorista también se amplió y llegó al 2,4%, en una rueda en la que el dólar oficial extendió su tendencia alcista y renovó máximos anuales.

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La presión sobre el mercado cambiario se da en un contexto de menor oferta estacional de divisas por el cierre de la cosecha gruesa, fortalecimiento global del dólar tras el tono más restrictivo de la Reserva Federal y recomposición de la liquidez en pesos. En la city, el movimiento es leído como parte de un reacomodamiento esperado luego de varios meses de estabilidad cambiaria, aunque el foco estará puesto en si la suba responde a una corrección puntual o si anticipa una etapa de mayor volatilidad durante el segundo semestre.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, miércoles 1 de julio En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.507,52 para la venta.

Valor del CCL hoy, miércoles 1 de julio El dólar CCL cerró a $1.570,01 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.01%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 1 de julio El dólar MEP cerró a $1.522,51 y la brecha con el dólar oficial es de 2.08%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 1 de julio El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.963. Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 1 de julio El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.567,32, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 1 de julio Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s60.157, según Binance.