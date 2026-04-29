El dólar blue sufrió este miércoles su mayor caída diaria en casi un mes, al ceder $15 y cerrar en $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
El dólar blue sufrió su mayor caída diaria en casi un mes
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 29 de abril
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.398 para la venta.
Valor del CCL hoy, miércoles 29 de abril
El dólar CCL cerró a $1.490,36 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.6%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 29 de abril
El dólar MEP cerró a $1.437,43 y la brecha con el dólar oficial es de 2.8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 29 de abril
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 29 de abril
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.488,33, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 29 de abril
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s75.484, según Binance.
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