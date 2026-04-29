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29 de abril 2026 - 18:16

El dólar blue sufrió su mayor caída diaria en casi un mes

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

dolar blue inversiones finanzas
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El dólar blue sufrió este miércoles su mayor caída diaria en casi un mes, al ceder $15 y cerrar en $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 29 de abril

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.398 para la venta.

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Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 29 de abril

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 29 de abril

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.488,33, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 29 de abril

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s75.484, según Binance.

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