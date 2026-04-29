ANSES alertó a todas las prestaciones por nuevos intentos de estafa: cuáles son los canales oficiales

Conocé los medios de comunicación del organismo y los métodos para reconocer posibles fraudes en nombre de la entidad.

Evitar estafas es fundamental para proteger datos personales y cuidar la integridad del beneficiario.

La Administración Nacional de Seguridad Social ( ANSES ) difundió una advertencia dirigida a titulares de todas las prestaciones, ante la detección de maniobras fraudulentas que buscan obtener datos sensibles. El organismo indicó que no solicita información personal ni bancaria a través de contactos informales. Además, pidió extremar cuidados frente a mensajes sospechosos . La comunicación surgió tras la circulación de intentos de engaño en distintos canales digitales y telefónicos.

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La dependencia, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, señaló que estas prácticas incluyen la suplantación de identidad. Personas ajenas al organismo se presentan como trabajadores de ANSES y ofrecen supuestos beneficios económicos.

El objetivo de estas acciones consiste en acceder a claves, datos personales o información financiera de los usuarios. Estas situaciones se presentan con mayor regularidad en la tercera edad, por lo que es importante el control y verificación de personas apoderadas en caso de ser necesario. El objetivo es reducir la exposición de los mayores a este tipo de situaciones confusas o de riesgo para sus datos personales.

ANSES aclaró que el organismo no establece contacto para pedir datos a través de llamadas, correos electrónicos, redes sociales o mensajes de texto. La entidad remarcó que cualquier comunicación de ese tipo debe considerarse sospechosa . La recomendación central apunta a ignorar enlaces externos y formularios no oficiales que circulen fuera de los canales habilitados.

La entidad recordó que todos los trámites y consultas son gratuitos. Ninguna gestión requiere intermediarios, ni gestores externos. Este punto busca desalentar situaciones en las que terceros ofrecen asistencia a cambio de dinero o información. ANSES insistió en que no existe ningún cobro por realizar trámites dentro de su sistema.

El organismo también pidió prestar atención a publicaciones que imitan la estética oficial. Algunas estafas replican logos o nombres institucionales para generar confianza. ANSES indicó que estas maniobras forman parte de estrategias de engaño cada vez más frecuentes. La advertencia incluye la necesidad de verificar siempre la fuente de la información, antes de brindar cualquier dato.

La comunicación oficial se emitió luego de detectar intentos recientes de fraude. En esos casos, los estafadores prometían acceso a beneficios inexistentes. A partir de esa situación, ANSES solicitó que las personas afectadas realicen la denuncia correspondiente. La medida busca activar mecanismos internos de control y seguimiento.

anses

Canales oficiales de ANSES

ANSES detalló las vías habilitadas para denunciar este tipo de hechos. El organismo estableció opciones presenciales, digitales, telefónicas y por correo postal. Cada alternativa permite canalizar reclamos ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios.

Las denuncias pueden realizarse a través de los siguientes medios:

a través del sitio mi ANSES , en la sección denuncias y reclamos, opción hacer una denuncia

, en la sección denuncias y reclamos, opción hacer una denuncia de forma presencial en Av. Paseo Colón 329, 5° piso, CABA, o en la oficina más cercana

Av. Paseo Colón 329, 5° piso, CABA, o en la oficina más cercana por correo postal dirigido a Av. Paseo Colón 329, 5° piso, frente, C.P. 1063, CABA

dirigido a Av. Paseo Colón 329, 5° piso, frente, C.P. 1063, CABA mediante la línea telefónica 130

El organismo señaló que estos canales constituyen las únicas vías válidas para reportar irregularidades. ANSES remarcó la importancia de acudir a estos espacios para evitar la propagación de fraudes. La intención consiste en centralizar la información y dar respuesta institucional a cada caso.

La advertencia se dirige a todos los beneficiarios del sistema. Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones forman parte del grupo alcanzado. ANSES pidió mantener una actitud preventiva frente a contactos inesperados. La difusión de este tipo de mensajes busca reducir el impacto de las estafas en la población.

El organismo reiteró que la información oficial se publica únicamente en sus canales verificados. La recomendación final apunta a consultar siempre fuentes institucionales antes de tomar decisiones. ANSES sostuvo que la prevención depende de evitar compartir datos personales fuera de entornos seguros.