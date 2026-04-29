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29 de abril 2026 - 18:30

Javier Milei se hizo eco de las críticas (y las minimizó): "Nadie es profeta en su tierra"

Luego de respaldar a Manuel Adorni durante su informe de gestión en Diputados, el mandatario cierra la 13° edición de Expo EFI.

Javier Milei cierra la 13° edición de Expo EFI.

Javier Milei cierra la 13° edición de Expo EFI.

Luego de una visita a la Cámara de Diputados cargada de exabruptos e intercambios con la oposición, el jefe de Estado será quien ponga fin al foro económico, donde ya expusieron funcionarios como Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Santiago Bausili.

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Noticia en desarollo.-

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