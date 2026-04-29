Javier Milei se hizo eco de las críticas (y las minimizó): "Nadie es profeta en su tierra" + Seguir en









Luego de respaldar a Manuel Adorni durante su informe de gestión en Diputados, el mandatario cierra la 13° edición de Expo EFI.

Javier Milei cierra la 13° edición de Expo EFI.

El presidente Javier Milei diserta esta tarde en Expo EFI, luego de un intenso paso por el Congreso de la Nación para respaldar a su jefe de Gabinete Manuel Adorni durante su informe de gestión. El mandatario cerrará la 13° edición de la exposición de economía, finanzas e inversiones.

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Luego de una visita a la Cámara de Diputados cargada de exabruptos e intercambios con la oposición, el jefe de Estado será quien ponga fin al foro económico, donde ya expusieron funcionarios como Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Santiago Bausili.

Noticia en desarollo.-