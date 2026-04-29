Gobernadores de la Mesa del Litio sellan alianza con el CFI y alertan sobre urgencia de obras de infraestructura

Carlos Sadir, Gustavo Sáenz y Raúl Jalil se reunieron en la capital jujeña. Uno de los ejes más urgentes del encuentro fue el déficit de infraestructura que atraviesa la región. "Necesitamos que provincias, Nación y proveedores trabajemos para que el sector crezca y beneficie a nuestra gente", afirmó Sadir.

Los gobernadores Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca) encabezaron este miércoles una nueva reunión de la Mesa de la Región Minera del Litio en la capital jujeña, en donde rubricaron un acuerdo con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) destinado a potenciar el desarrollo minero del Norte Grande con énfasis en el litio y la cadena de valor.

El convenio, firmado junto al secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, establece un marco de cooperación que incluye asistencia técnica para fortalecer la gobernanza del sector, promover una minería sustentable, impulsar obras de infraestructura estratégicas, facilitar el acceso al financiamiento y desarrollar proveedores locales. Además, prevé la realización de estudios de impacto ambiental e hidrológico, así como la articulación con el sistema científico-tecnológico para consolidar una cadena de valor más integrada, de acuerdo a lo que trascendió.

En el encuentro, realizado en el Hotel Altos de la Viña, los mandatarios coincidieron en que el litio ocupa un rol central en la transición energética global y que posiciona a la región como un actor clave en el escenario internacional. " El mundo posa sus ojos en el Triángulo del Litio. Necesitamos que provincias, Nación y proveedores trabajemos en infraestructura y licencia social para que el sector crezca y beneficie a nuestra gente", afirmó Sadir, quien preside la mesa de manera pro tempore.

Hoy nos reunimos en Jujuy, junto a los gobernadores de Salta, @GustavoSaenzOK , y de Catamarca, @RaulJalil_ok , en una nueva Mesa del Litio. pic.twitter.com/0WEQHzTJGp

Uno de los ejes más urgentes analizados en el encuentro fue el déficit de infraestructura que atraviesa la región. Los gobernadores destacaron que el crecimiento exponencial del sector, impulsado por la demanda global de minerales críticos, encuentra un límite en la falta de rutas, energía y conectividad necesarias para sostener la explotación y el transporte del litio.

El gobernador de Catamarca Raúl Jalil subrayó el rol fundamental del CFI y de los organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para cubrir ese déficit estructural. La jornada incluyó mesas de diálogo con representantes de esos organismos, junto a la CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con el objetivo de analizar herramientas de financiamiento para proyectos de gran escala que permitan desbloquear el potencial productivo del norte argentino. Jalil también destacó el impacto positivo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), señalando que ha funcionado como un acelerador para proyectos que buscan beneficios impositivos y estabilidad a largo plazo.

El mandatario salteño Gustavo Sáenz enfatizó en la necesidad de dotar al país de previsibilidad para atraer capitales extranjeros. "Debemos tener políticas de Estado inamovibles para ser un país serio. Buscamos el justo medio para generar la seguridad jurídica que los inversores exigen", expuso, en referencia a la pendularidad política que, según advirtió, dificulta la llegada de inversiones sostenidas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GustavoSaenzOK/status/2049594752027279422?s=20&partner=&hide_thread=false En Jujuy participé de una nueva reunión de la Mesa del Litio junto a los gobernadores @carlossadirjuy y @RaulJalil_ok, convencidos de que el norte argentino tiene una oportunidad histórica.



Tenemos todo lo que el mundo necesita. Pero para crecer de verdad, necesitamos algo… pic.twitter.com/7URL3IYUFD — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) April 29, 2026

Comité Regional

La reunión culminó con la oficialización de la creación del Comité Regional de la Región Minera del Litio, un organismo que buscará armonizar los esquemas tributarios y no tributarios de la industria, además de trazar una "hoja de ruta" para fortalecer la gobernanza regional. El evento contó con una amplia representación de organismos técnicos y financieros, entre ellos, la Secretaría de Minería de la Nación, JEMSE (Jujuy), REMSa (Salta), CAMYEN (Catamarca) y el Foro Intergubernamental para la Minería (IGF).

Inversiones

Entre las tres provincias concentran las mayores inversiones en actividad litífera. Jujuy alberga el proyecto Cauchari-Olaroz, operado por Lithium Argentina en asociación con Ganfeng Lithium y JEMSE, que ya produce aproximadamente 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio y avanza en su Fase 2 de expansión, que sumaría 45.000 toneladas adicionales, llevando la capacidad total a 85.000 toneladas anuales. Además, se desarrolla un nuevo proyecto en el Salar de Jama que busca ingresar al RIGI con una planta de 22.000 toneladas anuales y la creación de un laboratorio de innovación tecnológica. Rio Tinto también opera en el Salar de Olaroz, consolidando una presencia multinacional en la provincia.

Salta, por otro lado, registra 33 proyectos de litio en distintas etapas de desarrollo, siendo la provincia con mayor actividad de la mesa. En producción se encuentran Centenario-Ratones, operado por la francesa Eramet, que apunta a alcanzar su plena capacidad de 24.000 toneladas anuales a finales de 2026 , y Mariana, a cargo de Ganfeng Lithium. En construcción avanzada figura el megaproyecto Rincón de Rio Tinto, con una inversión de 1.175 millones de la Corporación Financiera Internacional, BID Invest y otros organismos para esta expansión .

También en desarrollo se encuentra Pozuelos-Pastos Grandes (PPG), el megaproyecto de Ganfeng y Lithium Argentina, con una inversión estimada en US 3.000 millones y una capacidad de hasta 150.000 toneladas anuales en tres etapas, que ya cuenta con aprobación ambiental de su Fase 1. La surcoreana Posco avanza con el proyecto Sal de Oro, en el Salar del Hombre Muerto, con una inversión superior a US$ 2.000 millones, que incluye una planta de hidróxido de litio en General Güemes y una nueva planta de carbonato próxima a inaugurarse.

Catamarca cuenta con 18 proyectos de litio y ya tiene dos operaciones en producción. El histórico Fénix, operado por Río Tinto en el Salar del Hombre Muerto, es el primer proyecto de litio de la Argentina y desarrolla la ampliación de su capacidad con la Expansión Fase 1B, que sumará 9.500 toneladas adicionales para alcanzar las 38.000 toneladas anuales. La compañía también desarrolla Sal de Vida, con una inversión de US$ 638 millones y capacidad para 15.000 toneladas anuales, en construcción.

El segundo proyecto en producción es Tres Quebradas (3Q), de la china Zijin Mining, inaugurado en septiembre de 2025 en Fiambalá con una capacidad inicial de 20.000 toneladas anuales y proyección de ampliación a 60.000-80.000 toneladas combinadas con su Fase 2. Además, la australiana Lake Resources proyecta iniciar la construcción de Kachi en el Salar de Carachi Pampa, con una inversión de US$ 1.160millones.

La agenda

Como continuidad de esta agenda regional los gobernadores anticiparon un nuevo encuentro el próximo 17 de mayo en San Juan, en donde se llevará a cabo una reunión conjunta con de la Mesa del Cobre -integrada por Jujuy, Catamarca, Salta y la provincia anfitriona- en línea con el objetivo de ampliar el modelo de integración a otros recursos estratégicos.