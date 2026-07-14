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14 de julio 2026 - 17:56

El dólar blue volvió a bajar, aunque la brecha con el oficial tocó un máximo en casi tres semanas

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró en $1.520.

El dólar blue cerró en $1.520.

Depositphotos

El dólar blue bajó $5 este martes a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De esta forma, el billete paralelo anotó su segunda caída en las últimas tres ruedas, aunque la brecha con el oficial tocó un máximo en casi tres semanas (3,3%).

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 14 de julio

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