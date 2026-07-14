El dólar blue bajó $5 este martes a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De esta forma, el billete paralelo anotó su segunda caída en las últimas tres ruedas, aunque la brecha con el oficial tocó un máximo en casi tres semanas (3,3%).
El dólar blue volvió a bajar, aunque la brecha con el oficial tocó un máximo en casi tres semanas
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 14 de julio
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.471,50 para la venta.
Valor del CCL hoy, martes 14 de julio
El dólar CCL cerró a $1.557,91 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.9%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 14 de julio
El dólar MEP cerró a $1.511,67 y la brecha con el dólar oficial es de 2.7%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 14 de julio
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.943,50.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 14 de julio
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.556,59, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 14 de julio
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s64.558, según Binance.
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