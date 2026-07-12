Cuándo jugará Argentina contra Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









La Selección argentina le ganó 3 a 1 a Suiza en tiempo suplementario y los británicos superaron a Noruega, también en el alargue, por 2 a 1.

Lionel Messi se enfrentará a Harry Kane en las semis del Mundial 2026.

Argentina venció este sábado por la noche a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 y logró acceder a las semifinales. Los de Lionel Messi se enfrentarán contra Inglaterra, que superó a Noruega.

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La selección nacional se impuso por 3 a 1 en el tiempo suplementario. Alexis Mac Allister abrió el partido con un gol en el primer tiempo. Los suizos lo empataron con un tanto de Ndoyé y obligaron a que el encuentro se defina en el alargue. Allí, con uno más por la expulsión de Emboló, Argentina logró la victoria gracias a un golazo de Julián Álvarez y un tercer tanto de Lautaro Martínez.

Más temprano, Inglaterra le ganó por 2 a 1 a los noruegos en el primer tiempo del suplementario y se clasificó a la semifinal. Los goles llegaron de la mano de Andreas Schjelderup a los 36 del primer tiempo mientras que Jude Bellingham lo empataba 10 minutos más tarde y a los 3 minutos del alargue capturo el rebote que dejo el arquero noruego, Ørjan Nyland, para el 2-1 final que le permitió obtener el boleto a la fase previa a una nueva final.

Argentina vs Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 Con la clasificación, Argentina se enfrentará a Inglaterra una vez más en una Copa del Mundo. La semifinal se jugará el miércoles 15 de julio desde las 16hs en el Estadio Atlanta.

Día: 15 de julio

Horario: 16hs Estadio: Atlanta