Mundial 2026: Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa en la antesala de la semifinal contra Inglaterra

El entrenador responderá preguntas de los medios a menos de un día del choque decisivo. Expectativa por los nombres que podrían meterse en el equipo.

El entrenador argentino, Lionel Scaloni , brindará este martes una conferencia desde las 19.30hs en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en la antesala de la semifinal que Argentina disputará frente a Inglaterra este miércoles desde las 16hs. Los nombres que podrían meterse en el equipo.

La expectativa estará puesta en si despejará o no las dudas que persisten sobre el equipo titular que saldrá a la cancha en busca del pase a la final del Mundial 2026 . Por estas horas, la incógnita pasa por si Rodrigo De Paul, habitual titular en el ciclo del entrenador, seguirá en el equipo o si arrancará desde el banco.

El volante habló con los medios este mediodía y confirmó que Scaloni todavía no comunicó la formación titular que enfrentará a la selección inglesa. El entrenador mantiene el misterio habitual antes de los partidos importantes y definirá los últimos detalles en las horas previas.

“ El técnico no nos dio el equipo. Ustedes saben que lo da antes del partido ”, explicó el mediocampista cuando fue consultado sobre la alineación que presentará la Selección argentina en Atlanta.

En el entrenamiento del mediodía, el técnico sorprendió al repartir pecheras entre los futbolistas. La decisión fue tomada como un posible indicio del equipo que el entrenador empieza a perfilar para el duelo ante Inglaterra.

Sin contar a Emiliano “Dibu” Martínez, las pecheras fueron para los titulares que jugaron ante Suiza en los cuartos de final, además de tres jugadores que aparecen como alternativas para meterse en el once inicial: Giuliano Simeone, Exequiel Palacios y Nicolás González.

La presencia de estos tres futbolistas mantiene abierta la pelea por algunos lugares en la formación titular. Aunque Scaloni suele definir el equipo sobre la hora, el entrenamiento dejó una primera señal de las variantes que evalúa para el partido decisivo.

Quien también podría meterse en el once es Gonzalo Montiel. Este martes habló con la prensa y comenzó a palpitar la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra. “Estamos preparados. Estuvimos analizando a Inglaterra, sabemos que es un rival difícil”, sostuvo Montiel durante una charla con la prensa en la práctica del equipo.

Además, explicó que el cuerpo técnico trabaja sobre los detalles para reducir riesgos ante un conjunto con mucho poder ofensivo. “Juegan mucho con los extremos. Vamos a trabajar para achicar el margen de error”, agregó.

El lateral también habló sobre la ilusión de volver a conquistar el Mundial y destacó la importancia de disputar una semifinal con la camiseta argentina. “La ilusión siempre está, como todos los argentinos, nos ilusionamos. Estamos a un paso”, expresó. Y cerró: “Jugar una semifinal es un sueño, un privilegio, y más con esta camiseta. Es algo histórico para nosotros y vamos a vivirlo como se merece”.