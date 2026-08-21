El dólar mayorista se encamina a cerrar una nueva semana por debajo de la barrera de los $1.500

El dólar mayorista abre por debajo de los $1.500 este viernes, un nivel que se convirtió en una referencia clave para el mercado durante las últimas semanas. La estrategia del equipo económico busca sostener tres objetivos en simultáneo : evitar una aceleración del tipo de cambio , administrar las tasas de interés en pesos y continuar acumulando reservas .

El tipo de cambio mayorista abre $1.497 y se ubica un 24,8% por debajo del techo formal de la banda cambiaria, que este viernes se ubica en $1.868,54.

En el Banco Nación , el dólar minorista opera en $1.515 para la venta, mientras que el MEP se ubica en $1.524,76, y el contado con liquidación (CCL) en $1.582,03. Por su parte, el blue baja hasta los $1.550.

Según operadores del mercado, el techo virtual en $1.500, se defiende vía venta de contrato de dólar futuro que se realiza de manera oficial. En tanto, el foco también esta puesto sobre las tasas cortas que, en esta jornada operan en torno al 27% TNA.

El Banco Central (BCRA) aceleró ayer el ritmo de compras de divisas y terminó la rueda con un saldo positivo de u$s89 millones , el más alto del mes.

La operación se produjo en una jornada con algo más de actividad, en la que el volumen negociado en el mercado de contado alcanzó los u$s503 millones.

Con este resultado, las compras de agosto ascendieron a u$s443 millones, de los cuales u$s114 millones se concentraron en las tres ruedas de esta semana, mientras que el saldo acumulado durante 2026 llegó a u$s13.770 millones.

Aun así, el ritmo mensual continúa por debajo del observado durante los meses anteriores: el promedio diario de agosto se ubica en torno a u$s34 millones, frente a u$s103 millones en julio, u$s68 millones en junio y u$s137 millones en mayo.