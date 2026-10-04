Elecciones Brasil 2026: a qué hora salen los resultados y cómo seguir el escrutinio en vivo

Brasil define su próximo presidente y crece la expectativa por los primeros datos oficiales. A qué hora comienza el escrutinio y dónde seguirlo.

Brasil define este domingo a su próximo presidente en una elección que concentra la atención dentro y fuera del país. Millones de votos serán procesados durante la jornada y una de las principales preguntas es cuándo comenzarán a conocerse los primeros datos oficiales y en qué momento podría empezar a delinearse el resultado. Las encuestas muestran un escenario de paridad entre el presidente Lula da Silva y el candidato opositor Flávio Bolsonaro .

La votación avanza con el sistema de urnas electrónicas y, una vez finalizado el horario electoral, el Tribunal Superior Electoral (TSE) comenzará a divulgar los resultados de manera progresiva. El escrutinio podrá seguirse minuto a minuto y mostrará el avance de la elección a medida que se incorporen los votos de todo el país y del exterior.

El dato clave llegará a las 17, hora de Brasilia , el mismo horario que rige en Argentina. A partir de ese momento finalizará la votación y comenzará la divulgación de los primeros resultados oficiales por parte del Tribunal Superior Electoral.

No existe, sin embargo, una hora exacta para conocer el resultado definitivo. Los datos se irán actualizando progresivamente a medida que los boletines de las urnas sean recibidos y procesados por el sistema electoral brasileño.

El escrutinio podrá seguirse en tiempo real a través del Portal de Resultados del Tribunal Superior Electoral (TSE) y mediante la aplicación oficial Resultados, disponible para teléfonos celulares.

La plataforma permite consultar el avance de la totalización tanto a nivel nacional como por estados y municipios. También muestra el porcentaje de votos contabilizados, los votos en blanco y nulos y el nivel de participación electoral. En el portal de la elección en https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao/6257/uf/br/cargo/1/vis/nominal/resultados se podrá seguir el escrutinio.

Cuándo podría definirse la elección

El ritmo del escrutinio será determinante para saber cuándo habrá una tendencia clara. A medida que avance la carga de las urnas, los datos permitirán observar cómo evoluciona la elección y si alguno de los candidatos alcanza los votos necesarios para evitar una segunda vuelta.

En caso de que ninguno consiga más del 50% de los votos válidos, Brasil deberá definir la Presidencia en un balotaje entre los dos candidatos más votados.

Xinhua

Elecciones Brasil: cómo es el sistema de votación y en qué caso habrá balotaje

La elección presidencial puede definirse en primera vuelta, pero para eso uno de los candidatos debe obtener más del 50% de los votos válidos. Los votos blancos y nulos no se contabilizan dentro de ese cálculo. Si ningún candidato alcanza esa mayoría, los dos postulantes más votados avanzarán a una segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre. La misma regla se aplica para las elecciones a gobernador en los estados donde ningún candidato consiga superar el 50%.

Además de la Presidencia, en estos comicios se renuevan 513 bancas de la Cámara de Diputados y 54 escaños del Senado, junto con los gobiernos de los 26 estados y del Distrito Federal. El voto es obligatorio para los brasileños alfabetizados de entre 18 y 70 años, mientras que es optativo para jóvenes de 16 y 17 años, mayores de 70 y personas analfabetas. Los resultados podrán seguirse a medida que avance la totalización realizada por la Justicia Electoral.