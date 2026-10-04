Sorpresa en Brasil: Flávio Bolsonaro se impone en la primera vuelta, Lula ante un difícil escenario para el balotaje

El senador del PL quedó primero en el escrutinio, pero no llegó al 50% que exige la ley para evitar la segunda vuelta. Lula buscará revertir la diferencia.

Flávio Bolsonaro se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y enfrentará a Lula da Silva en el balotaje del 25 de octubre. Con más del 99% de las urnas escrutadas, el senador del PL llevaba 47,13% de los votos, casi tres puntos más que el actual presidente (45,04%).

El representante del Partido Liberal encabezó el conteo durante toda la noche y llegó a superar el 52% de los votos válidos en las primeras parciales. Sin embargo, su porcentaje fue cayendo a medida que se sumaron secciones, sobre todo en los municipios del Nordeste.

Para ganar en primera vuelta había que superar el 50% de los votos válidos , sin contar blancos ni nulos. Al no lograrlo ninguno, los dos más votados pasan a la segunda vuelta .

No obstante, el resto de los candidatos, que obtuvieron porcentajes magros de algo más de 2% cada uno , tienen una inclinación de derecha. Ese electorado queda ahora en disputa y puede inclinarse hacia Bolsonaro en el balotaje.

La disputa no se limita a la presidencia. El bolsonarismo también contará con una cantidad importante de gobernadores aliados y con el control del Congreso . En el Senado fueron electos candidatos del PL como Michelle Bolsonaro y Bia Kicis por el Distrito Federal, Carlos Bolsonaro por Santa Catarina y Reinaldo Azambuja por Mato Grosso do Sul.

Hasta el corte de las 20:25, el PL ya había asegurado 16 de los 32 senadores definidos hasta ese momento, mientras que el PT consiguió apenas dos. El MDB es la segunda fuerza, con cuatro bancas, y Novo, PSB, União, Republicanos y Podemos sumaron dos cada uno.

Además, el bolsonarismo ya tenía nueve senadores con mandato hasta 2031, por lo que su bancada puede crecer todavía más. Con 25 de 81 senadores se encontraría aún lejos de la mayoría de 41, pero sí se trataría de la primera fuerza.

Se trata de un escenario poco habitual en la política brasileña. Hace mucho tiempo que ningún partido logra mayoría en el Senado, y los gobiernos suelen depender de negociaciones con bloques como el MDB (ex PMDB). Para Lula, ese panorama es complejo de revertir.

El resultado también dejó en evidencia un cambio respecto a los pronósticos. Ninguno de los escenarios de primera vuelta de las principales encuestadoras mostraba a Flávio en el primer lugar. En agosto, el Datafolha ubicaba a Lula con 39% y a Flávio con 32%. La última medición, difundida el sábado, los mostraba casi empatados en el balotaje: 47% contra 46% a favor del presidente.

Bolsonaro quedó primero, pero la presidencia se define el 25 de octubre. En 2022, Lula había ganado la primera vuelta con 48,43% contra 43,20% de Jair Bolsonaro y luego se impuso en el balotaje por la mínima: 50,90% a 49,10%.