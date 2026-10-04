Las ventas minoristas pyme subieron apenas 0,3% en septiembre y acumulan una caída del 2,1% anual

El consumo mostró una recuperación marginal frente al mismo mes de 2025, pero retrocedió 1,2% respecto de agosto, según un reciente informe. Las compras continuaron concentradas en productos de primera necesidad, mientras que las ventas online crecieron 19,4% interanual.

Las ventas tuvieron un leve repunte, y cinco de los rubros subieron.

Las ventas minoristas de las pymes aumentaron 0,3% interanual en términos reales durante septiembre , aunque retrocedieron 1,2% frente a agosto. Con este resultado, el consumo en los comercios acumula una caída del 2,1% en los primeros nueve meses del año , según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

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El desempeño de septiembre estuvo marcado por una demanda cautelosa y concentrada principalmente en compras cotidianas y de bajo valor . La finalización de los picos de consumo asociados a las fechas comerciales y escolares de agosto, junto con las restricciones sobre los ingresos disponibles y los límites para financiarse con tarjetas, explicaron parte del retroceso mensual.

El comienzo de la primavera impulsó algunas ventas puntuales, especialmente de alimentos frescos, bebidas frías, helados, prendas livianas y productos vinculados con refacciones y pintura. Sin embargo, estos movimientos no alcanzaron para compensar la debilidad general del consumo .

Según CAME, las familias continuaron priorizando las reposiciones indispensables, las segundas marcas y las alternativas más económicas, mientras postergaron gastos de mayor magnitud, como muebles, obras integrales o compras completas de indumentaria.

En la comparación interanual, cinco de los siete sectores relevados terminaron septiembre con crecimiento . El mayor avance correspondió a Textil e indumentaria, con una suba del 5% , seguido por Calzado y marroquinería (+3,5%); Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción (+3,3%); Farmacia (+1,5%); y Perfumería (+0,7%).

En sentido contrario, Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles cayó 3,4%, mientras que Alimentos y bebidas retrocedió 3,1% frente al mismo período del año pasado.

En los casos de indumentaria y calzado, CAME señaló que parte de la mejora interanual se produjo contra una baja pronunciada registrada en septiembre de 2025. Además, comerciantes del sector indicaron que resignaron rentabilidad para conseguir mayor liquidez y sostener las ventas.

Las ventas online crecieron casi 20%

En contraste con el comportamiento de las ventas generales, el canal online mostró una fuerte expansión. Las operaciones digitales realizadas por comercios que también cuentan con locales físicos aumentaron 19,4% interanual y 8,7% frente a agosto.

El financiamiento también continuó siendo un factor decisivo para concretar operaciones. Ante las restricciones presupuestarias y la cautela de los consumidores para asumir compromisos de largo plazo, las cuotas cortas sin interés y las promociones bancarias ganaron relevancia.

El comienzo de la primavera impulsó algunas ventas puntuales

Más de la mitad de los comerciantes considera que no es momento de invertir

La cautela también aparece entre los propios empresarios. El 50,2% de los comerciantes aseguró que la situación de su negocio se mantuvo sin cambios respecto de un año atrás, mientras que el 44,3% afirmó que empeoró y apenas el 5,6% observó una mejora.

Las expectativas para los próximos doce meses son algo más favorables: el 41,8% espera que la situación de su empresa mejore, el 44,1% considera que permanecerá sin cambios y el 14,1% prevé un deterioro.

Sin embargo, la predisposición a invertir continúa siendo baja. El 55,7% de los comerciantes considera que el momento actual no es adecuado para realizar nuevas inversiones, frente a un 13,4% que sí evalúa favorablemente concretar desembolsos de capital. Otro 31% no definió una posición.