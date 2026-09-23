Pity Álvarez fue internado de urgencia por una crisis hipertensiva y declarará su madre en el juicio por la muerte de Cristian Díaz

Cristina Congiu será una de las cuatro testigos citadas este miércoles. En 2018 aseguró que el músico se sentía acosado por personas del barrio.

A poco más de 24 horas del choque que protagonizó en una estación de servicio de La Paternal, el músico Cristian “Pity” Álvarez fue internado durante la noche del martes en el Hospital Tornú luego de sufrir una crisis hipertensiva en su domicilio. Según la información disponible, el episodio ocurrió cerca de las 23 y fue trasladado en ambulancia al centro de salud.

Álvarez quedó bajo atención médica y, según informaron, permanece en terapia intermedia mientras se evalúa su evolución y una posible derivación a un sanatorio de su obra social. Hasta el momento no se difundió un parte médico oficial con mayores detalles sobre su estado.

La descompensación se produjo horas después de que Pity Álvarez protagonizara un accidente de tránsito en una estación de servicio de La Paternal. El músico dio marcha atrás con su Volkswagen Bora y rozó a otro vehículo que se encontraba cargando combustible. No hubo heridos.

La internación también genera incertidumbre sobre su participación en la audiencia prevista en el juicio que enfrenta por el homicidio de Cristian Díaz. El proceso judicial debía continuar este miércoles con la declaración de nuevos testigos.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 también citó a Claudio Sosto, Lucas Práctico y Yanina Vissio , personas vinculadas al barrio y al entorno del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados. Sus testimonios marcarán el inicio de una nueva etapa, luego de nueve audiencias en las que declararon 24 personas.

El testimonio de Congiu genera expectativa debido a las declaraciones públicas que realizó pocos días después del crimen de Díaz, ocurrido en julio de 2018. En aquel momento, aseguró que su hijo se sentía amenazado en el barrio Samoré y que “últimamente se resistía a salir solo” porque “se sentía acosado por un grupete del barrio”, al que señalaba por pedirle dinero, alcohol y drogas.

Consultada entonces sobre si consideraba que su hijo era un asesino, respondió: “No. Un asesino planifica un crimen; él no planificó nada”. Además, calificó lo sucedido como “una fatalidad”.

La defensa de “Pity” Álvarez busca sostener una hipótesis vinculada con la legítima defensa.

Ocho años después, Congiu declarará ante los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Daniel Navarro. Su presentación se produce mientras la defensa de Álvarez, encabezada por Javier Baños y Sebastián Queijeiro, desarrolla una estrategia que apunta, entre otros aspectos, a sostener que el músico actuó en un contexto que podría encuadrarse en la legítima defensa.

Cómo avanza el juicio contra “Pity” Álvarez

El debate comenzó el 10 de agosto y ya acumula nueve audiencias y 24 testigos. Entre las declaraciones estuvo la de Raúl Prieto Inbernoz, padrastro de quien era pareja del músico, quien recordó que después del hecho Álvarez le manifestó: “Maté a un chabón”.

También declaró C.U.S., amigo de Díaz y testigo presencial, mientras que diferentes peritos aportaron detalles sobre los disparos y el estado del acusado. La médica forense Angélica Cristina Bustos sostuvo que dos de las cuatro heridas de arma de fuego que presentaba la víctima tenían “idoneidad para producir la muerte”.

En la última audiencia, el psiquiatra del Cuerpo Médico Forense Esteban Toro Martínez describió al músico como “una persona con grave afectación”, aunque señaló que no encontró indicadores de que estuviera psicótico al momento del hecho. Además, definió lo ocurrido como una “conducta dirigida, con intervención de la voluntad”.

El choque de “Pity” Álvarez antes de la nueva audiencia

La décima jornada llegará después de que Álvarez protagonizara este martes un choque en una estación de servicio de La Paternal, donde impactó contra un vehículo que estaba cargando combustible. El episodio no dejó heridos y fue informado a la Justicia por sus abogados.

El video del choque de Pity Álvarez registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Luego del accidente, el músico sufrió una fuerte suba de presión y un sangrado nasal. Según informó Infobae, sus allegados decidieron quitarle las llaves del auto para impedir que volviera a conducir.

El episodio se produjo después de que Álvarez faltara a la novena audiencia por una descompensación. Su defensa también comunicó que durante el fin de semana se había encerrado en una habitación de su casa y que sus allegados llegaron a convocar a un cerrajero, aunque finalmente abrió la puerta.

Pese a estos episodios, el TOC N°29 no modificó el cronograma del proceso. Salvo una decisión de último momento, la audiencia comenzará este miércoles a las 11:30 y tendrá como uno de sus puntos centrales la declaración de la madre del músico.