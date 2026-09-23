Javier Milei hablará ante la ONU y se reunirá con empresarios en Nueva York + Agregar ámbito en









El Presidente intervendrá este miércoles al mediodía en el debate general de la Asamblea General. Por la tarde disertará en una conferencia sobre economía y seguridad y mantendrá encuentros con empresarios y un referente religioso.

Archivo. Javier Milei hablará este miércoles ante la Asamblea General de la ONU.

El presidente Javier Milei hablará este miércoles 23 de septiembre a las 12, hora argentina, ante el debate general de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Será la actividad central de su visita a Nueva York, que continuará por la tarde con una conferencia, una reunión con empresarios y un encuentro con el rabino Simón Jacobson.

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En su intervención ante la ONU, se espera que Milei vuelva a plantear el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. También podría retomar sus cuestionamientos al funcionamiento de los organismos internacionales y su posición sobre las regulaciones vinculadas con la inteligencia artificial. El contenido definitivo del mensaje se conocerá durante su exposición.

El discurso llegará un día después de su participación en una sesión del Escudo de las Américas, realizada en la sede de Naciones Unidas. Allí coincidió con el presidente estadounidense, Donald Trump, aunque no se difundió una fotografía oficial de ambos. Milei estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía Luis Caputo.

Javier Milei participó este martes por la tarde de una cumbre en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. La agenda de Javier Milei para este miércoles Tras su intervención ante la Asamblea General, el mandatario tendrá las siguientes actividades, en horario argentino:

16: disertará en la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security” , organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con el acompañamiento institucional del International Republican Institute (IRI) . El evento se realizará en la sede de Citi en Nueva York. Ernesto Torres Cantú , Head of International de la entidad, estará a cargo de la apertura como anfitrión, mientras que el presidente del IRI, Dan Twining , presentará a Milei.

disertará en la conferencia , organizada por la con el acompañamiento institucional del . El evento se realizará en la sede de en Nueva York. , Head of International de la entidad, estará a cargo de la apertura como anfitrión, mientras que el presidente del IRI, , presentará a Milei. 18: mantendrá una reunión con empresarios vinculados a Americas Society/Council of the Americas . Participarán Susan Segal y una mesa de entre 12 y 15 ejecutivos .

mantendrá una reunión con empresarios vinculados a . Participarán y una mesa de entre . 19.30: se encontrará con el rabino Simón Jacobson. La conferencia de la tarde le dará al Presidente otro espacio para exponer sus posiciones económicas y de política exterior, esta vez ante representantes de organizaciones y del sector privado. Su encuentro posterior con empresarios se suma a los contactos que mantendrá durante la gira para presentar la agenda del Gobierno argentino.

La visita comenzó este martes con la cumbre del Escudo de las Américas, una iniciativa regional centrada en la cooperación frente al narcotráfico y el terrorismo. Durante esa sesión, la delegación argentina ratificó su interés en participar del esquema de seguridad hemisférica, con atención sobre el Atlántico Sur y la Antártida. Para el jueves, Milei tiene prevista una reunión bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, antes de concluir su agenda en Nueva York.