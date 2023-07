El dólar MEP se consolida arriba de los $510, y el CCL se acerca al blue

El acuerdo entre Argentina con el FMI, que aún necesita la aprobación del Directorio del organismo, flexibiliza ciertos requerimientos del programa debido a que una devastadora sequía creó una situación económica "muy desafiante" en Argentina, lo que provocó el incumplimiento de algunas metas financieras de fines de junio.

De acuerdo a fuentes de Economía, el FMI también aprobó "las facultades de intervenir en los mercados para asegurar su normal funcionamiento".

"No hay desembolsos adicionales. No hay fondos para intervenir en el mercado para sostener los tipos de cambio, pero no lo prohíbe, aceptando lo que está ocurriendo", comentó el economista Camilo Tiscornia.

El acuerdo combina la quinta y sexta revisión del programa de Argentina con el FMI, una medida que provee financiamiento adicional más rápido.

El FMI informó en un comunicado que desde la cuarta revisión del programa en marzo, la situación de Argentina se había vuelto muy desafiante debido a un impacto mayor al esperado de una sequía, que afectó significativamente las exportaciones y los ingresos fiscales.

"También han habido desviaciones y retrasos en las políticas, lo que ha contribuido a una fuerte demanda interna y una balanza comercial más débil", agregó el FMI.

Para sostener la demanda del dólar oficial, el acuerdo requiere que las autoridades aseguren que las tasas de interés se mantengan "suficientemente positivas en términos reales".

El acuerdo exige una acumulación de reservas más gradual, con un objetivo de alrededor de 1.000 millones de dólares para finales de 2023, en comparación con la meta de 8.000 millones de dólares de marzo.

También pide que Argentina reduzca la demanda de importaciones con nuevos impuestos sobre el cambio de divisas para los bienes importados y que fortalezca los controles de gastos. Pero el objetivo de déficit fiscal primario de Argentina para 2023 se mantiene sin cambios en 1,9% del PIB, dijo el FMI.

El ministro de Economía argentino, Sergio Massa, se mostró optimista sobre el acuerdo y dijo que el desembolso de dinero fresco le permitirá transitar la segunda parte del año con más tranquilidad.

A cuánto cotiza el dólar hoy, viernes 28 de julio

El dólar Qatar -que incluye un 30% del impuesto PAÍS, un 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, y una nueva percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales- alcanza los $571,60, pero se acorta la brecha con el blue ante la disparada de la divisa paralela.

Este tipo de cambio aplica para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los u$s300 mensuales por persona.

A cuánto cotiza el dólar ahorro y el dólar tarjeta hoy, viernes 28 de julio

El dólar ahorro (o solidario) y el dólar tarjeta -que incluye un 30% del Impuesto PAÍS + 45% de la Percepción de Ganancias- supera por segunda jornada la barrera de los $500 y llega a $501,22.

En tanto, el dólar mayorista se vende a $273,70 por unidad, diez centavos debajo de la apertura.

A cuánto cotiza el dólar cripto hoy, viernes 28 de julio

Por su parte, el dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza en $545,80, según el promedio entre los exchanges locales reportados por Coinmonitor.