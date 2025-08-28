El dólar oficial retrocede en una rueda volátil tras la licitación del Tesoro







La divisa norteamericana baja en el segmento mayorista por tercera rueda consecutiva.

El dólar oficial cae este jueves. Depositphotos

El dólar sube en el Banco Nación (BNA), pero cae levemente en los segmentos mayorista y minorista tras registrar retrocesos en las dos ruedas anteriores, luego de lo que fue la licitación por parte del Ministerio de Economía el pasado miércoles, donde el Tesoro consiguió un rollover del 114,6%.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, baja $7,5 (0,6%) a $1.342. El dólar minorista lo hace a $1.365,57 para la venta en el promedio de entidades financieras del (Banco Central) BCRA.

En el BNA cae 0,4% a $1.355. Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.761,5.

Entre los paralelos, el dólar MEP bajó 1,1% a $1.342,78, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hizo un 0,7% a $1.344,89. El dólar blue, en tanto, baja a $1.350, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Los contratos de dólar futuro operan con mayoría de bajas. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.338,5 y que en diciembre llegará hasta los $1.529,5, lo que supera el techo de la banda.

El pasado miércoles los exportadores de cereales y oleaginosas ingresaron más de u$s120,3 millones en el mercado de cambios. A su vez, los puertos del Gran Rosario recibieron unos 4.185 camiones, y el ingreso anual se ubica en 654.792 unidades (una variación interanual del 14%), según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario.