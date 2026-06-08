Selección argentina, EN VIVO: la jornada del lunes 8 de junio en el Mundial 2026

Lionel Scaloni brindará este lunes una conferencia de prensa en Alabama para actualizar el estado físico de los jugadores que llegan con distintas molestias al Mundial 2026. El entrenador dará precisiones sobre la evolución de varios futbolistas que no pudieron entrenarse con normalidad en los últimos días, a poco más de una semana del debut de la Selección argentina en la Copa del Mundo.
La letra chica del reglamento de FIFA sobre cambios en la lista de la Selección argentina y las opciones que evalúa Lionel Scaloni
A 8 días para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Lionel Scaloni aún no definió quien será el reemplazante del lesionado Leonardo Balerdi.El entrenador se está tomando más tiempo del esperado por la excepción que permite el reglamento de la FIFA.
El exdefensor de Boca fue dado de baja para el Mundial el sábado pasado y aún no hay confirmación sobre quien será su reemplazante en la lista de 26 convocados.