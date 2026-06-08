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8 de junio 2026 - 11:43

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del lunes 8 de junio en el Mundial 2026

Scaloni dará una conferencia para actualizar el estado de los lesionados antes de enfrentar a Islandia

Scaloni dará una conferencia para actualizar el estado de los lesionados antes de enfrentar a Islandia

Por Cuenta de X: @Argentina

El entrenador brindará una conferencia en Alabama antes del duelo con Islandia y dará detalles sobre los jugadores que todavía no se entrenan con normalidad.

Lionel Scaloni brindará este lunes una conferencia de prensa en Alabama para actualizar el estado físico de los jugadores que llegan con distintas molestias al Mundial 2026. El entrenador dará precisiones sobre la evolución de varios futbolistas que no pudieron entrenarse con normalidad en los últimos días, a poco más de una semana del debut de la Selección argentina en la Copa del Mundo.

Entre las novedades más alentadoras aparece la recuperación de Nico Paz, que dejó atrás los problemas en su rodilla izquierda y volvió a trabajar junto al grupo. También participaron de los ejercicios colectivos Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, quienes continúan evolucionando favorablemente de sus desgarros. La mejora de los tres representa un alivio para Scaloni después de la baja confirmada de Leonardo Balerdi, descartado para el Mundial por una lesión muscular.

La Selección argentina ya dejó Texas tras la victoria por 2-0 frente a Honduras y se instaló en Alabama para continuar con la preparación. El plantel volverá a entrenarse este lunes en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, donde además enfrentará a Islandia en el último amistoso antes del estreno mundialista, previsto para el 16 de junio ante Argelia.

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La letra chica del reglamento de FIFA sobre cambios en la lista de la Selección argentina y las opciones que evalúa Lionel Scaloni

scaloni

A 8 días para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Lionel Scaloni aún no definió quien será el reemplazante del lesionado Leonardo Balerdi.El entrenador se está tomando más tiempo del esperado por la excepción que permite el reglamento de la FIFA.

El exdefensor de Boca fue dado de baja para el Mundial el sábado pasado y aún no hay confirmación sobre quien será su reemplazante en la lista de 26 convocados.

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Argentina cierra su preparación ante Islandia con el recuerdo de Rusia 2018

La Selección argentina disputará su último amistoso antes del Mundial 2026 frente a Islandia, un rival que trae consigo un antecedente breve pero significativo para el recuerdo del fútbol nacional. El cruce reaviva inevitablemente lo ocurrido en el Mundial de Rusia 2018, cuando ambos equipos se enfrentaron por única vez en un debut que dejó sensaciones amargas para la “Albiceleste”.

Argentina-Islandia-mundial-Rusia-2018-63

Aquella vez, en la primera fecha del grupo en Rusia, el equipo dirigido por Jorge Sampaoli llegaba con dudas tras una clasificación sufrida y una dura derrota previa ante España por 6-1. En ese contexto, Islandia debutaba en una Copa del Mundo y terminó sorprendiendo al mundo al igualar 1-1 ante una Argentina que no logró imponer su jerarquía.

El partido comenzó de la mejor manera para la “Albiceleste” con el gol de Sergio “Kun” Agüero, pero la ilusión duró poco: Alfred Finnbogason marcó el empate apenas cuatro minutos después. Más tarde, el encuentro tuvo un punto de quiebre con un penal desperdiciado por Lionel Messi, atajado por Hannes Halldorsson, en una acción que terminó de sellar un empate que sería el inicio de un Mundial complicado para la Selección, que luego sería eliminada en octavos de final ante Francia.

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Las bajas por lesión que obligaron a la Selección Argentina a cambiar listas antes de los Mundiales

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La baja de Leonardo Balerdi a pocos días del debut en el Mundial 2026 volvió a poner sobre la mesa un problema que la Selección Argentina ya atravesó en las últimas Copas del Mundo: las lesiones de futbolistas incluidos en la lista final y los cambios obligados antes del inicio de la competencia.

El defensor del Olympique de Marsella sufrió una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha durante el último entrenamiento previo al amistoso ante Honduras y quedó desafectado de la nómina. Ahora, Lionel Scaloni deberá definir un reemplazante, que deberá salir de la prelista ampliada de 55 jugadores presentada por la AFA.

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Cómo llega Austria al Mundial 2026: la preparación y los últimos resultados del rival de Argentina

Austria 1 Cuenta de X: @oefb1904

Argentina llega como una de las favoritas a quedarse con el Mundial 2026, en gran parte por la presencia de figuras como Lionel Messi, Julián Álvarez y Enzo Fernández, y también por llegar con la chapa de ser el actual campeón del certamen tras el título obtenido en Qatar. Pero para avanzar en el torneo, tendrá una parada brava en la primera ronda.

La Albiceleste compartirá zona con Jordania, Argelia y Austria, tres selecciones que a primera vista pueden parecer no tan fuertes, pero pueden suponer un problema si se las subestima. Después del triunfo de los africanos ante Países Bajos, otro de los rivales que Lionel Scaloni estudió de cerca fue Austria, que para muchos es el oponente más fuerte del Grupo J.

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Argentina vs. Islandia: horario, estadio y todo lo que hay que saber del último amistoso antes del Mundial

La Selección argentina afrontará este martes su último compromiso de preparación antes del inicio del Mundial 2026 cuando se mida frente a Islandia en Estados Unidos. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará seguir ajustando detalles y darle rodaje a varios futbolistas de cara al debut en la Copa del Mundo.

Argentina Cuenta de X: @Argentina

El encuentro se disputará el martes 9 de junio desde las 22:00 (hora argentina) y marcará el cierre de la gira preparatoria de la Albiceleste. Tras la victoria por 2-0 ante Honduras, el cuerpo técnico aprovechará este amistoso para evaluar variantes y definir los últimos aspectos del equipo que comenzará la defensa del título mundial.

El partido se jugará en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, en el estado de Alabama. El estadio, con capacidad para más de 87.000 espectadores, es habitualmente utilizado para el fútbol americano universitario y tendrá una particularidad histórica: Argentina e Islandia protagonizarán el primer partido de fútbol que se dispute en ese escenario.

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La posible formación de Argentina ante Islandia: Messi volvería al equipo titular

La Selección argentina presentaría una formación renovada para enfrentar a Islandia en el último amistoso previo al debut en el Mundial 2026. Tal como adelantó Lionel Scaloni, el cuerpo técnico planea realizar varias modificaciones respecto del equipo que venció a Honduras, con el objetivo de darle rodaje a distintos futbolistas antes del comienzo de la competencia.

Lionel Messi (2)

Entre las principales novedades aparece la posibilidad de que Lionel Messi regrese al once inicial y sume minutos desde el arranque. El capitán es uno de los candidatos a integrar la alineación titular en un encuentro que será clave para ultimar detalles de cara al estreno mundialista frente a Argelia.

De no mediar cambios de último momento, Argentina formaría con Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez. El partido ante Islandia servirá como la última prueba del seleccionado antes del inicio de la defensa del título obtenido en Qatar.

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Buenas noticias para Scaloni: Nico Paz, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel volvieron a entrenarse con el grupo

Lionel Scaloni recibió una noticia alentadora en la recta final de la preparación para el Mundial 2026: Nicolás Paz, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel participaron por primera vez de un entrenamiento junto al resto del plantel. La práctica se desarrolló en Texas y permitió al cuerpo técnico comenzar a recuperar futbolistas que arrastraban distintas molestias físicas.

nico paz

El regreso más esperado fue el de Nico Paz, quien dejó atrás los problemas en su rodilla izquierda y recibió el alta médica para reincorporarse a los trabajos normales. También volvieron a moverse con el grupo Molina y Montiel, que continúan evolucionando favorablemente de sus desgarros. Aunque el lateral de River todavía no se encuentra al cien por ciento, su presencia en el campo fue considerada una señal positiva por el cuerpo técnico.

La recuperación de estos jugadores llega después de días de preocupación en la Selección argentina, especialmente tras la lesión muscular de Leonardo Balerdi, quien quedó descartado para el Mundial. Mientras tanto, continúan bajo seguimiento Leandro Paredes, afectado por un desgarro leve, Julián Álvarez, que presenta una inflamación en el tobillo, y Emiliano Martínez, que se recupera de una fractura en un dedo de la mano derecha. Con vistas al amistoso del martes ante Islandia, Scaloni evalúa realizar varios cambios y darles minutos a futbolistas que tuvieron poca participación frente a Honduras.

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Cronograma de la Selección: Scaloni dará una conferencia en Alabama previo al último amistoso frente a Islandia

Lionel Scaloni encabezará este lunes una conferencia de prensa en Auburn, donde responderá preguntas sobre la actualidad de la Selección argentina y la preparación del equipo para el Mundial 2026. La comparecencia del entrenador está prevista para las 19.15 en el estadio Jordan-Hare, escenario del próximo compromiso del conjunto albiceleste.

lionel scaloni AFA
Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y no descartó que haya modificaciones en los convocados.

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y no descartó que haya modificaciones en los convocados.

Tras la exposición del técnico, el plantel volverá a los entrenamientos en el mismo estadio. La práctica comenzará a las 20.00 y tendrá un tramo abierto para los medios acreditados, que podrán observar los primeros 15 minutos de trabajo antes del duelo amistoso frente a Islandia.

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