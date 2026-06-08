Selección argentina, EN VIVO: la jornada del lunes 8 de junio en el Mundial 2026

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Argentina cierra su preparación ante Islandia con el recuerdo de Rusia 2018

La Selección argentina disputará su último amistoso antes del Mundial 2026 frente a Islandia, un rival que trae consigo un antecedente breve pero significativo para el recuerdo del fútbol nacional. El cruce reaviva inevitablemente lo ocurrido en el Mundial de Rusia 2018, cuando ambos equipos se enfrentaron por única vez en un debut que dejó sensaciones amargas para la “Albiceleste”.

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Aquella vez, en la primera fecha del grupo en Rusia, el equipo dirigido por Jorge Sampaoli llegaba con dudas tras una clasificación sufrida y una dura derrota previa ante España por 6-1. En ese contexto, Islandia debutaba en una Copa del Mundo y terminó sorprendiendo al mundo al igualar 1-1 ante una Argentina que no logró imponer su jerarquía.

El partido comenzó de la mejor manera para la “Albiceleste” con el gol de Sergio “Kun” Agüero, pero la ilusión duró poco: Alfred Finnbogason marcó el empate apenas cuatro minutos después. Más tarde, el encuentro tuvo un punto de quiebre con un penal desperdiciado por Lionel Messi, atajado por Hannes Halldorsson, en una acción que terminó de sellar un empate que sería el inicio de un Mundial complicado para la Selección, que luego sería eliminada en octavos de final ante Francia.