Elecciones en Perú: el país marcha al balotaje para reestablecer la estabilidad institucional

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, antagónicos en sus posturas ideológicas, competirán por la presidencia del Perú.

En las elecciones de Perú del 7 de junio está en juego mucho más que la definición del próximo presidente por el período 2026-2031 : está en juego la posibilidad de ponerle fin a una crisis política que atravesó la última década del país , que tuvo ocho presidentes y tres composiciones del Congreso diferentes. En la Argentina, se desplegarán distintos puntos de votación.

Keiko Fujimori, líder del espacio de derecha Fuerza Popular, y Roberto Sánchez , del sello de izquierda Juntos por el Perú, son los candidatos que accedieron al balotaje . En la primera vuelta, y en una oferta electoral que superaba los 30 candidatos, ninguno se sobrepuso de manera contundente: Fujimori lideró los comicios con 17,18% , mientras que Sánchez se metió en la definición con el 12,03% de los votos.

Se trata de la cuarta participación de Keiko Fujimori para la presidencia, en una campaña que giró en torno a los ejes de seguridad e inversión , además de intentar sobreponerse a las críticas que la referencian con su padre, el expresidente Alberto Fujimori, al que se lo encontró culpable de hechos de corrupción, autoritarismo y esterilización forzada de mujeres originarias.

Las elecciones en Perú tuvieron un extenso conteo hasta definir el segundo lugar.

Por su parte, Roberto Sánchez levantó las consignas del último mandatario electo, Pedro Castillo -quien continúa detenido-, y concentra el apoyo de las zonas rurales y del sur del país. Aunque intentó acallar los rumores de expropiaciones de compañías mineras y energéticas, dejó trascender sus intenciones de renegociar los acuerdos con las empresas de capital extranjero.

Las encuesta de Ipsos Perú muestra como favorita a Fujimori, con una intención de voto del 38% frente al 35% de Sánchez. En ese marco, la indecisión del 27% de los encuestados no sólo expresa la incertidumbre al respecto del resultado final, sino también la insatisfacción hacia la dirigencia política que marcó la última década de la vida institucional del Perú.

Elecciones Perú 2026: cómo votar desde Argentina

El Consulado de Perú en la Argentina difundió la modalidad para participar del balotaje presidencial. En el sitio web del organismo diplomático se puede consultar el lugar de votación tan solo ingresando el documento de identificación. Es importante saber que solo pueden votar en el exterior los ciudadanos peruanos que tengan domicilio registrado en el extranjero en su DNI, que se debe presentar en la mesa electoral. No se puede votar con pasaporte.

Es posible votar aunque no se haya participado en la primera vuelta del 12 de abril ni en procesos electorales anteriores. Las mesas de votación abrirán de 7 horas a las 17 horas (de Argentina) del 7 de junio.

Elecciones de Perú Argentina Los peruanos residentes en la Argentina podrán votar en sedes dispuestas por el Consulado.

Los puntos de votación para la comunidad peruana en Argentina son: