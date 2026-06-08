Charlas de quincho: la reunión que se hace rogar, la gira de Mauricio y una foto sugestiva en Mendoza

¿Será un encuentro entre Axel y Cristina la llave para destrabar los enredos del PJ? ¿Pero quién llama primero? Patricia Bullrich, protagonista de la semana por su distancia con Milei, estuvo en Mendoza y se metió también en la interna local, mientras Cornejo recibió a pares y a actores de la industria cultural. Macri se reunió con empresarios en Colonia, pero para financiar proyectos y no su candidatura. Asimismo, fue a Santa Fe como líder del PRO y a la Legislatura como jugador de bridge. Fondos municipales, en tensión. Un grupo invirtió u$s10 millones para traer una nueva marca de motos.

¿La llave para ordenar al PJ es una reunión entre Kicillof y Cristina? Foto sugestiva entre Bullrich y Petri en Mendoza, y la gira de Mauricio.

Faltan horas nomás del inicio del Mundial , cuando los argentinos olvidaremos todas las rencillas de la política doméstica, hecho que el Gobierno anhela para que nadie más se pregunte por la declaración jurada de Manuel Adorni, por las coimas de ANDIS o por la interna libertaria . Quizás, por cómo es la patria futbolera, hasta muchos se olviden de que el sueldo está por el piso, siempre y cuando Messi y compañía logren el objetivo de meter la noble pelotita adentro del arco.

Días de luto para la música por la muerte de Carlos Solari, líder de los Redonditos de Ricota , y de los pocos en estas pampas que era capaz de congregar multitudes. Multitud que se dio cita, por caso, en la Plaza de Mayo el día de su fallecimiento y en Avellaneda este domingo para participar de su funeral. Leído, claro, en clave política, por el temor de Nación y Ciudad a prestar instalaciones por suponer desmadres. Axel Kicillof vio el hueco y organizó un evento al que calificó como "histórico" . “Impresionante la multitud y la actitud con la que se acercó la gente, 50 o 60 cuadras de cola. Es destacable que podamos hacerlo en la Provincia. Hay expresiones de agradecimiento, de dolor y lo colectivo, lo masivo, que es parte del ADN del Indio también se presentó en su despedida”, dijo el gobernador bonaerense. Y, como verá en estos quinchos, querido lector, la pregunta ahora es si el mandatario provincial depondrá las armas y romperá el hielo con Cristina Kirchner , en una novela de "quién llama primero" que roza el patetismo. Mas teniendo en cuenta que lo que está en juego es la reorganización del PJ.

La protagonista de la semana que pasó fue Patricia Bullrich , por su desmarque respecto a Milei por el pliego de la jueza Michelli. Una batalla que la exministra ganó en el Senado, pero que no está terminada , ya que el Presidente podría no firmar el nombramiento. ¿Seguirá la senadora en las fuerzas del cielo? Una pregunta que ronda al mundillo político, más allá de las fotos con Karina Milei, su enemiga silenciosa.

Y hablar de Patricia es también hablar de Mauricio, ya que hay quienes sospechan de que habrían puentes entre ambos. El expresidente estuvo en Colonia, en Santa Fe y en la Legislatura y dejó tela para cortar. Reuniones con empresarios, con gobernadores, un nuevo logo para el PRO y un reconocimiento para los jugadores de bridge.

Mendoza también fue epicentro de jugosos quinchos, con gobernadores pululando por la tierra del sol y del buen vino, que dejó una foto sugestiva entre Bullrich y Luis Petri . Una foto que no es del agrado de Alfredo Cornejo, el anfitrión de esa cita.

Fondos municipales, inversión del sector de los motovehículos también fue parte de la agenda de la semana.

Silicon Valley charrúa y la gira de Mauricio

En un quincho cercano al estadio Monumental de River Plate, salió el tema del viaje de Mauricio Macri a Uruguay, más precisamente a la ciudad de Colonia, donde según una dudosa publicación periodística –del 95% que desprecia el presidente Javier Milei- habría mantenido conversaciones con importantes empresarios para buscar financiamiento a una alternativa para competir en 2027. Pero uno de los que también estuvo en ese encuentro desairó a los que se entusiasmaban con que el fundador del PRO esté tejiendo una candidatura.

“Nada que ver, no fue una reunión política, fue el lanzamiento de un proyecto inmobiliario y coincidieron todos ahí”, dijo para la desazón de algunos. En ese supuesto cónclave Macri habría dialogado con Marcos Galperin; el dueño de Droguería Suizo Argentina, Jonathan Kovalivker; y Eduardo Bastitta Harriet, fundador de Plaza Logística, entre otros. Sin embargo, el encuentro -según el testigo- no estuvo relacionado a la búsqueda de una alternativa proempresaria pero sin la virulencia discursiva del actual mandatario –"un mileísmo sin Milei", como se instaló- de cara a la próxima elección presidencial, sino con un proyecto inmobiliario que Bastitta Harriet encara en Colonia.

Se trata de +Colonia, una “smart city” que se construye en Colonia del Sacramento, ciudad uruguaya conocida por su patrimonio y su belleza costera. El megaproyecto inmobiliario cuenta con más de 500 hectáreas y está generando polémica en el vecino país porque los vecinos de la zona cuestionan el impacto ambiental y hasta hablan de riesgo financiero temiendo que resulte una estafa piramidal.

Este desarrollo es promocionado como un “HUB tecnológico” y “mayor centro de innovación de América Latina”. “Quieren hacer un Silicon Valley”, decía algo entusiasmado un empresario que estuvo en el evento. Esa ciudad se perfila como el sueño idílico del multimillonario Peter Thiel, CEO de Palantir, que tras comprar una mansión en Buenos Aires gastó otros u$s10 millones en cinco terrenos en Fasano Las Piedras, Maldonado, para construir una residencia de lujo y también allí un lugar donde alojarse durante sus estadías en el hemisferio sur.

La agenda de Macri tiene intensidad, de todos modos, con lo cual no pocos especulan con que las recorridas federales tienen como objetivo relanzar al titular del PRO como un potencial candidato 2027. Esta semana estuvo en Santa Fe, donde recorrió junto al gobernador radical Maximiliano Pullaro las obras del Estadio Multipropósito del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), en la capital provincial. Más tarde, encabezó una nueva edición de “Próximo Paso” junto a dirigentes amarillos de todo el país, donde, de paso, se presentó el nuevo logo de PRO, que suma unos tintes anaranjados (¿sciolistas?).

Hola, buen sábado! Ayer en Santa Fe, previo al evento central del Próximo Paso Centro, se hizo una reunión de la Escuela Nacional de Dirigentes del PRO, donde se hizo la presentación oficial del nuevo logo del partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/2063260562771886202&partner=&hide_thread=false Cambiar no es traicionar quién sos. Cambiar es tener el coraje de evolucionar. Por eso hoy el PRO da un paso que no es cosmético: es una declaración. Una nueva identidad visual que no borra nuestra historia, sino que la proyecta hacia adelante, hacia una Argentina que también se… pic.twitter.com/3oycfue6dP — PRO (@proargentina) June 6, 2026

Las andanzas del expresidente también siguieron en un recinto que conoce: la Legislatura porteña. El Palacio abrió las puertas del Salón Dorado para un homenaje a los jugadores del último Campeonato Sudamericano de Bridge. El expresidente, jugador y tertuliano habitual de ese pasatiempo, fue recibido entre abrazos y risas por Christian Gribaudo, Secretario Administrativo y quien fuera su candidato para Boca Juniors en 2023, y por el legislador de la UCR, Francisco Loupias, impulsor de la iniciativa. Ambos responden al armador radical Daniel "El Tano" Angelici, hombre de extrema confianza del titular del PRO.

En la previa, Macri aprovechó la ocasión para mostrar sintonía con la senadora Patricia Bullrich y profundizar sus diferencias con Javier Milei por los pliegos de los jueces. Le pidió al Presidente que, en nombre de la institucionalidad, firme los nombramientos de los 74 magistrados que se aprobaron en el Senado. “Supongo que lo hará”, dijo. Tras recibir una plaqueta, no se quedó al coctel con el que agasajaron a sus compañeros de equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LegisCABA/status/2062882939860345162&partner=&hide_thread=false ♠ La Legislatura porteña expresó su homenaje por la 76° edición del Campeonato Sudamericano de Bridge 2026 y entregó un diploma a cada uno de los jugadores participantes.



La competencia, disputada en el CENARD, reunió a los mejores equipos del continente y tuvo una destacada… pic.twitter.com/SNkc6bEm23 — Legislatura CABA (@LegisCABA) June 5, 2026

Regalos de gobernadores, malestar cultural y un homenaje al Indio

La ciudad de Mendoza fue escenario del Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas, un evento organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) que se extendió durante tres días. Entre el 4 y el 6 de junio, delegaciones de las 23 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires se dieron cita en el auditorio Ángel Bustelo para analizar la actualidad del sector y revisar estrategias de financiamiento destinadas a potenciar las industrias culturales.

El corte de cinta tuvo como actores centrales al secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, junto al gobernador anfitrión, Alfredo Cornejo. Estuvo, también, su vecino puntano, Claudio Poggi. Juntos firmaron el acta fundacional del Ente Regional Cuyo Cultura, un espacio que tendrá cómo objetivo el abordaje de estrategias conjuntas entre ambos distritos y San Juan, cuyo mandatario, Marcelo Orrego, no fue de la partida.

En cambio, sí dijo presente el santiagueño Elías Suárez, quien hace sus primeras armas en la materia tras reemplazar a Gerardo Zamora. De hecho, tras bambalinas hubo tiempo para el intercambio de regalos. Suárez obsequió mates y una edición del Martín Fierro en quechua. Poggi no se quedó atrás y repartió ejemplares de "Malvinas, el legado", un libro producido por el gobierno de San Luis que recoge testimonios de 79 veteranos de guerra vinculados a la provincia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2063016079245402474&partner=&hide_thread=false Queremos que las ideas que nacen en Mendoza tengan oportunidades para crecer, escalar y generar valor desde la provincia hacia el mundo. Junto a Ignacio Lamothe presentamos el nuevo Fondo de Inversión en Innovación del CFI, una herramienta pensada para acompañar el crecimiento de… pic.twitter.com/0BMNsXLPLW — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) June 5, 2026

De todas formas, no todo fueron obsequios. Un oído aguzado dio cuenta de que, tras un viaje turbulento, hubo quejas por el estado maltrecho de las rutas nacionales. La jornada prosiguió con exposiciones de las provincias sobre tópicos como música, industria audiovisual, artesanías y gestión cultural, entre otros. La partitura común fueron las denuncias a Nación por el "desfinanciamiento" del sector, indistintamente de las escuderías políticas

La ministra de Cultura de Santa Fe, Susana Rueda, detalló que "solo hay tres provincias que tienen Ministerio de Cultura" y sacó pecho por "resistir a la motosierra", arenga que fue recibida con aplausos por la platea. La santacruceña Silvia D'andrea contó que recientemente cerró la última librería que permanecía en pie en Río Gallegos. Se habló, puntualmente, de un "sector muy vilipendiado". La bonaerense Florencia Saintout incluso coló el reclamo por la libertad de Cristina Kirchner, hecho que recibió una aprobación dispar por parte del público.

Durante la segunda jornada del evento, el luto por la muerte del Indio Solari envolvió al auditorio Bustelo. El homenaje corrió por cuenta del subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, quien dedicó unas palabras al músico entrerriano, no exentas de la coyuntura general. "Hacer cultura es una forma maravillosa de hacer amor en un país que hoy destila odio. Para el Indio, donde esté, gracias", reflexionó Gareca, mientras las pantallas mostraban a Solari. Antes, había sonado la canción "Encuentro con un ángel amateur", de su último disco.

Se busca sucesor en Mendoza

Los corrillos mendocinos se extendieron incluso por fuera del evento dedicado a las industrias culturales. La presencia de Alfredo Cornejo encendió las conversaciones políticas en torno a su sucesión. Cabe recordar que Mendoza es la única provincia que no cuenta con reelección, por lo que el gobernador dejará el cargo en 2027 tras cursar su segundo mandato no consecutivo. En el pelotón por sucederlo hay varios nombres en danza.

Un número puesto es el de Luis Petri. El diputado y exministro de Defensa no es del agrado de Cornejo, quien busca un alfil propio para darle continuidad al proyecto de la UCR. En el medio, debe lidiar con el asedio de los libertarios, sus incómodos socios electorales. “Es difícil la convivencia, pero el lunes después de ganar las elecciones te das cuenta de que valió la pena”, admitió una figura local. El líder cuyano acompañará al Gobierno en la reforma electoral, incluso para suprimir las PASO, aunque dejó en claro que el sistema de primarias no se eliminará en su terruño.

WhatsApp Image 2026-06-07 at 6.33.15 PM Patricia Bullrich y un respaldo a Petri, su excompañero de fórmula, que no cayó bien en la Gobernación mendocina.

Dentro de su propio ecosistema, hay varios dirigentes anotados para la carrera. Uno es el intendente de la ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, quien el viernes tuvo agenda en Malargüe, sur mendocino. Otros dos integran el gabinete provincial: Natalio Mema, ministro de Infraestructura y Desarrollo Provincial; y su par de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Salazar. En el cornejismo no son tajantes. "Alfredo va a elegir al que mejor mida, no al que más le guste. En eso siempre fue pragmático", admiten. "Por algo es el más peronista de los radicales", completó la voz cuyana.

Quien también hizo pie en Mendoza fue Patricia Bullrich. La senadora participó de la White Hat Conference, una conferencia dedicada al ciberdelito, justo después de plantarle a Milei, por cortesía, la renuncia a la jefatura del bloque en el Senado, tras las diferencias en torno a los pliegos judiciales. Allí compartió una foto amistosa con Petri, su excompañero de fórmula, que no cayó bien en la gobernación. "Estuvo de más", admitieron. Vale recordar, ambos dirigentes compartieron fórmula presidencia el en 2023. Cornejo no participó del inicio del evento ya que estaba de viaje en Londres. Apenas pudo llegar para el cierre.

¿La llave para ordenar al PJ es una reunión entre Kicillof y Cristina?

Mientras el peronismo bonaerense sigue procesando las heridas que dejaron los últimos meses de tensión interna, empieza a escucharse cada vez con más fuerza una idea entre intendentes y dirigentes territoriales que no necesariamente reportan a La Cámpora: que llegó el momento de que Axel Kicillof y Cristina Kirchner vuelvan a sentarse a hablar.

"Queremos militar la candidatura presidencial de Kicillof. Hoy es el único candidato competitivo que tiene el peronismo, pero primero tiene que ir y amigarse con Cristina, que es quien fue su mentora y hoy se siente traicionada", resume un dirigente con años de experiencia en la construcción del PJ bonaerense.

Lo llamativo es que quienes impulsan esa posición no hacen una defensa cerrada de ninguno de los dos sectores. Al gobernador le cuestionan la decisión de haber respaldado la candidatura de Ricardo Quintela para disputar la conducción partidaria. Del otro lado, admiten que La Cámpora cruzó límites que no ayudaron a recomponer el vínculo. Entre los ejemplos que mencionan aparece el acto realizado en Atenas, cuando militantes le cantaron al gobernador: "Si querés canciones nuevas, te presto la mía".

"Hubo errores de todos. Pero ella lo puso de gobernador, no ganó por el Clío. Además, Cristina está presa. Él tiene que pedirle una reunión y hablar", sintetiza otro referente que frecuenta las mesas de discusión del oficialismo provincial. Sin embargo, desde el entorno de Kicillof rechazan la idea de que la responsabilidad recaiga exclusivamente sobre él. "No vemos voluntad del lado de Cristina para una reunión constructiva. Lo dejan en evidencia a diario con cada acción", sostienen cerca del mandatario bonaerense. En ese sentido, se escucha en los pasillos platenses: "Ellos solo quieren sometimiento absoluto. Cuando haya gestos concretos del lado de La Cámpora de que no están en una guerra descarnada para destruir a Axel habrá clima para una reunión".

Más allá de las diferencias, distintas voces del oficialismo coinciden en que una foto entre ambos no solo serviría para bajar la tensión interna. También permitiría empezar a ordenar el resto de las discusiones pendientes dentro del peronismo bonaerense. "Cuando eso ocurra, se va a destrabar todo lo demás", aseguran.

Axel Kicillof Cristina Kirchner Sergio Massa.jpg Axel, Cristina y Sergio Tomás, una foto vieja que no se actualiza.

Entre esos asuntos pendientes aparece también la discusión por las reelecciones indefinidas de los intendentes. Según distintas fuentes legislativas, existe disposición en amplios sectores de la Cámara de Diputados para avanzar con una modificación de la ley que elimine los límites actuales a las reelecciones comunales. En esa coincidencia aparecen dirigentes del kicillofismo, La Cámpora y sectores del radicalismo, mientras que el massismo mantiene su rechazo a la iniciativa.

Sin embargo, en la Legislatura advierten que el problema no es tanto el contenido del proyecto como su origen. Varios actores políticos consideran que la discusión debería ser impulsada formalmente por el Poder Ejecutivo provincial y no a través de la iniciativa presentada por la diputada Ayelén Durán, del Movimiento Derecho al Futuro. "Quieren que alguien con peso político se haga cargo del envío", resume un legislador que sigue las negociaciones.

En la Gobernación responden que la posición ya fue explicitada y recuerdan que el proyecto presentado por Durán refleja precisamente la postura que el Ejecutivo viene sosteniendo sobre el tema. De todos modos, la sensación que domina en la Legislatura es que la definición quedó atrapada dentro de la misma discusión política más amplia que atraviesa hoy al oficialismo.

En esa lista aparece incluso la discusión sobre la sucesión provincial para 2027. Cerca de los intendentes especulan con que el Movimiento Derecho al Futuro no aceptará una eventual candidatura de Mayra Mendoza para la Gobernación, mientras que La Cámpora tampoco acompañaría una postulación de Jorge Ferraresi. Bajo esa lógica, terminaría emergiendo una figura de consenso que logre sortear los vetos de uno y otro espacio. Los nombres que más se repiten entre los que tienen buen vínculo con todas las terminales son los del intendente de La Plata, Julio Alak; el jefe comunal de Lomas de Zamora, Federico Otermín; y el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.

Mientras tanto, el peronismo sigue atento a lo que ocurra con las PASO nacionales. Aunque nadie se anima a descartar escenarios, entre quienes promueven la reconciliación interna sostienen que el espacio debería llegar a la elección presidencial con una sola candidatura. En esa hipótesis, el postulante sería Kicillof, con el aval de Cristina Kirchner. Distinta sería la situación en la provincia y en los municipios, donde varios dirigentes consideran que unas PASO podrían servir para ordenar liderazgos y canalizar las distintas expresiones del peronismo sin poner en riesgo la unidad general.

La pregunta que sobrevuela todas las conversaciones es si la política bonaerense seguirá esperando señales cruzadas o si, finalmente, Kicillof y Cristina encontrarán una instancia para acercar posiciones. En muchos despachos del peronismo están convencidos de que, hasta que esa reunión no ocurra, buena parte de las discusiones que hoy permanecen trabadas seguirán en pausa.

El dilema por el fondo para municipios

En la Provincia no solo se habla de rosca. También se habla de fondos, del vil metal. Y ambas cosas por momentos se entrecruzan. La Legislatura bonaerense sumó la semana pasada otro capítulo de la interna silenciosa que atraviesa al oficialismo. El proyecto que buscaba habilitar la libre disponibilidad total de los fondos que recibirán los municipios por el endeudamiento provincial volvió a quedar congelado y dejó a los intendentes con las manos vacías, al menos por ahora.

La historia tuvo algo de comedia legislativa. La comisión de Presupuesto que preside Juan Pablo de Jesús fue convocada dos veces para tratar la iniciativa impulsada por el radical Diego Garciarena. Dos veces se suspendió. La primera, incluso, cuando algunos diputados ya estaban sentados esperando el inicio de la reunión.

Detrás de las suspensiones apareció una mezcla de diferencias entre el oficialismo y la oposición, pero también desacuerdos dentro del propio peronismo. Los intendentes vienen reclamando desde hace meses que el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal pueda utilizarse sin restricciones. Hoy la ley establece que el 70% se distribuye por CUD y que el 30% restante debe canalizarse a través de programas de los ministerios de Infraestructura y Transporte y del Instituto Cultural.

En la Gobernación nunca rechazaron la idea de liberar esos recursos y dejaron trascender que no tienen objeciones a que los fondos sean de libre disponibilidad. El punto de conflicto pasa por otro lado: la oposición insiste en que cualquier modificación debe mantener el control de una comisión bicameral creada durante la negociación del endeudamiento de fines del año pasado.

Ahí está el nudo político. En el Ejecutivo consideran que detrás de esa herramienta existe un intento de condicionar la ejecución de los recursos. En la oposición responden que se trata simplemente de hacer cumplir el acuerdo original. "No se puede firmar una cosa en diciembre, cuando aprobamos el endeudamiento para la Provincia, y desconocerla seis meses después", repiten en la Cámara.

Mientras tanto, más de un centenar de municipios ya iniciaron trámites administrativos bajo el esquema vigente y el reloj empieza a correr. La segunda transferencia del fondo debería ejecutarse antes de fines de agosto y nadie tiene claro todavía con qué reglas terminará distribuyéndose.

¿Un millón de motos?

En quinchos atravesados por la densidad de la política, si el lector llegó hasta aquí, lo dejaremos ahora relajarse: para el cierre, vamos con uno más ameno, un ágape que se realizó en la zona del hipódromo de San Isidro para dar buenas noticias: el lanzamiento de la marca de motos Malaguti dentro del portfolio del grupo La Emilia.

Entre los presentes, sólo gente del sector y algunos periodistas. En el coctel, otro que se sumó a la época de alcohol cero, fue protagonista uno de sus accionistas, Alan Meller. El hombre de negocios se mostró muy entusiasmado con algunas variables de la macro “que empieza a mostrar señales de crecimiento” y le hace proyectar un 2027 con fuerte crecimiento en el sector de dos ruedas.

DSC02596 La Emilia invirtió u$s10 millones para traer una nueva marca de motos.

Meller se imagina la posibilidad de un mercado de un millón de motos, un número posible y que dejará a sector ya definitivamente por encima del patentamiento de autos, que vienen a la baja. "El 2026 seguramente llegará a las 800 mil unidades", se lo oyó decir. Esta cifra emerge a pesar que el crédito no despega y las tasas aún son altas. Con lo cual, el potencial es evidente.

El grupo La Emilia, que hace pocas semanas anunció también su desembarco en el mundo de los autos, invirtió unos u$s10 millones para traer las Malaguti. Se comentaba también entre vasos de gaseosas que el próximo paso es incursionar en el corto plazo en el universo de las cubiertas.