El dólar recupera la calma antes del pago de deuda y el mercado monitorea la dinámica de las reservas

El mercado cambiario muestra señales de mayor calma tras la baja del dólar oficial, mientras el Gobierno refuerza la acumulación de reservas y se aproxima el pago de compromisos de este viernes.

El dólar oficial cerró ayer miércoles con una baja significativa y revirtió cerca de tres cuartas partes de la suba registrada el viernes, en la primera rueda tras la implementación de las nuevas bandas cambiarias. El movimiento se dio en un contexto de mayor calma en el mercado y mientras el Gobierno continúa con el proceso de acumulación de reservas, con una nueva intervención compradora en el mercado oficial al mismo tiempo que la atención se centra en las tasas del mercado de caución y el dato de inflación que se dará a conocer el martes de la semana que viene.

A este escenario se sumó la confirmación del REPO , que permitirá completar el pago a los bonistas previsto para el viernes, un factor que contribuyó a reforzar la señal de estabilidad cambiaria.

En el mercado mayorista, el tipo de cambio cerró en $1.460 , lo que implicó una baja de $7,50 respecto del cierre previo. De este modo, la brecha frente al techo de la banda cambiaria quedó acotada al 4,1% .

Por su parte, el dólar minorista en el Banco Nación finalizó en $1.485 para la venta , mientras que en el mercado informal el dólar blue se negoció en $1.515 , según el relevamiento de Ámbito en la city porteña. En tanto, el dólar cripto operó en torno a los $1.532,71 , de acuerdo con la plataforma Bitso.

En el segmento financiero, el dólar Contado con Liquidación (CCL) cerró en $1.532,08 , con una baja del 0,5% frente a la rueda anterior. El dólar MEP, en tanto, retrocedió 0,2% y se ubicó en $1.495,16 .

El mercado de futuros también mostró una tendencia descendente. Para fines de enero, los contratos reflejaron un dólar mayorista esperado de $1.486,50, mientras que para junio la proyección se ubicó en $1.663.

Con estos números como referencia, el mercado aguarda ahora la apertura de la rueda de hoy, para evaluar si se consolida la tendencia de mayor estabilidad cambiaria observada en el cierre de ayer.

Qué dijo el REM sobre el dólar

En este marco, y pese a las modificaciones en el esquema cambiario, los analistas de la city mantuvieron sus expectativas de un dólar relativamente estable durante la primera mitad del año. En materia de inflación, realizaron un leve ajuste al alza en sus proyecciones, aunque sostuvieron que el ritmo de aumento de precios continuará desacelerándose hacia mitad de año.

Estas previsiones quedaron reflejadas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado ayer por el Banco Central, elaborado en los últimos días de diciembre. Las respuestas de los 44 participantes —entre consultoras, bancos y centros de investigación— arrojaron un tipo de cambio oficial esperado de $1.484 para fines de enero, lo que implicaría un avance mensual del 2,5%, en línea con la actualización del techo de la banda cambiaria.

Hacia adelante, el sector privado prevé menores ajustes del dólar, con una dinámica que, entre mayo y junio, se ubicaría por debajo de la inflación. Para el primer semestre del año, el REM estima un aumento acumulado del 10,9%, que llevaría la cotización oficial a la zona de los $1.605.

BCRA Banco Central El mercado espera calma en el dólar en el primer trimestre del año Mariano Fuchila

Acumulación de reservas

Si bien el BCRA puso en marcha su plan de acumulación de reservas, durante las últimas jornadas se siguieron observando diferentes mecanismos de intervención para que el tipo de cambio oficial no se pegue demasiado al techo de la banda. De esta manera, los dólares que entran por una ventana, salen por otra.

En los primeros tres días de esta semana, la autoridad monetaria compró u$s113 millones. Desde el debut de las bandas indexadas por inflación, solo no adquirió dólares durante la primera rueda, el pasado viernes 2 de enero.

El objetivo de la autoridad monetaria es comprar un mínimo de u$s10.000 millones este año, siempre dependiendo de cómo evolucione la demanda de pesos y el flujo de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Además, para evitar fuertes movimientos en jornadas de bajo nivel de operaciones, la entidad se planteó una meta de compras diarias equivalente al 5% del volumen del MLC.

En el mercado identificaron que tanto el Central como el Tesoro están participando activamente en diferentes mercados para presionar a la baja el precio del dólar. El tipo de cambio oficial cayó este miércoles por tercera rueda consecutiva y cerró $1.460 para la venta. Sin embargo, hay analistas que perciben que el techo sigue quedando corto, actualmente en 5,1%, y posiblemente se vea presionado por las compras de reservas.