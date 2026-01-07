La Unión Europea cedió a los pedidos de Italia y quedó a un paso de cerrar el acuerdo con el Mercosur

La Comisión Europea le propuso a Italia medidas económicas favorables para abaratar costos en la industria de la agricultura para que pueda dar su voto positivo y avanzar con el tratado.

Con el objetivo de avanzar con las negociaciones para cerrar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur , la Comisión Europea le propuso a Italia , uno de los países que más resisten el pacto, medidas económicas favorables para abaratar costos en la industria de la agricultura y que pueda dar su voto positivo.

Originalmente, el tratado se iba a firmar el pasado 20 de diciembre en Brasilia pero se pospuso por la oposición de países como Italia, Francia y Polonia , que advirtieron que este acuerdo podría afectar su actividad agropecuaria.

Este miércoles, se llevó a cabo una reunión extraordinaria con ministros de Agricultura de los países miembros de la Unión Europea y se planteó reducir los precios de abonos y fertilizantes, a partir de la suspensión temporal a los aranceles por las importaciones de estos productos.

Esta oferta se sumó a otras que se habían presentado este martes como adelantar pagos a los agricultores durante el próximo período presupuestario (2028-2034) y a protecciones para el mercado interno que no afecten a los productores cuando ingresen al continente los artículos elaborados en Sudamérica.

Previamente, el ministro de Agricultura italiano , Francesco Lollobrigida , quien a su vez es el primo de la primera ministra Giorgia Meloni , le había solicitado a la Comisión Europea medidas que abarataran la importación de fertillizantes y la suspensión de los aranceles por su importación.

Se define la firma del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la UE

Ahora, Bruselas accedió al pedido de Italia para avanzar con el tratado con el Mercosur. De esta manera, ya podría concretarse la firma para el acuerdo que establecerá la zona de libre comercio más grande del mundo.

El viernes el Consejo Europeo volverá a votar el documentos para determinar si efectivamente se llevará a cabo la firma del tratado de libre comercio con el Mercosur. Para que sea aprobado, se necesita el apoyo de al menos el 55% de Estados miembros que representen un piso del 65% de la población. Además, se requiere que no pueda constituirse una minoría de bloqueo que puede producirse a partir de cuatro países que sumen el 35% de los habitantes de la UE. Para ambas situaciones, el apoyo de Italia es fundamental.

De esta manera, se podría avanzar con el acuerdo a pesar de la negativa de Francia, Hungría y Polonia, cuya postura de rechazo es sabida hace años. Si a este grupo se sumaba Italia, el acuerdo no podría prosperar. Por eso, el Consejo Europeo accedió a los reclamos de Roma que permitirían que la primera ministra, Giorgia Meloni pueda mantener su base electoral vinculada al campo.