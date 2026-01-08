Los bonos en dólares bajan por un factor técnico antes del pago de deuda y el S&P Merval extiende su caída + Seguir en









El retroceso de los bonos responde a un efecto técnico por el corte de cupón y no a un cambio en el riesgo país, que se mantiene por encima de los 550 puntos básicos.

Cómo operan los bonos y las acciones hoy. Depositphotos

En la antesala del pago de vencimientos por más de u$s4.300 millones, los Bonares y Globales muestran bajas de hasta 2%, según datos de Bloomberg. No obstante, el retroceso responde principalmente a un factor técnico asociado al corte de cupón que se realiza este jueves 8 de enero y a la forma en que la plataforma refleja los precios cuando se producen pagos de intereses y amortizaciones.

En estos casos, Bloomberg no ajusta de manera inmediata el precio de los bonos tras el cobro, lo que genera una caída que no refleja la variación real de los títulos. Por este motivo, los operadores prefieren esperar a que el pago se efectivice para recalcular correctamente el desempeño de los bonos y evaluar la evolución real de las cotizaciones. En ese marco, el riesgo país se mantiene por encima los 550 puntos básicos.

El miércoles, el Ministerio de Economía y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretaron un crédito REPO por u$s3.000 millones con un consorcio de bancos internacionales.

La operación resultó en una urgencia para el Ministerio de Economía, ya que a la línea de crédito original, adelantada en exclusiva por Ámbito, debió sumarle u$s1.000 millones adicionales que no estaban previstos. Este medio había anticipado que la línea de crédito podía alcanzar hasta u$s2.300 millones.

La autoridad monetaria acordó un REPO con seis entidades financieras internacionales de primera línea, utilizando como garantía parte de su tenencia de bonos BONARES con vencimiento en 2035 y 2038. La operación se inscribe dentro del conjunto de medidas impulsadas desde el inicio de la actual gestión para recomponer el balance del BCRA y mejorar la posición externa. La tasa fue de 7,4% anual.

S&P Merval y ADRs Por otro lado, las acciones que cotizan en Wall Street operan con mayoría de bajas lideradas por Bioceres (-4,9%), Banco Macro (-1,4%), Loma Negra (-1%) y Grupo Financiero Galicia (-0,4%). En tanto, las acciones que operan en el S&P Merval también operan con mayoría de bajas, encabezadas por Grupo Financiero Galicia (-2,3%), Grupo Supervielle (-1,7%), Aluar, Comercial del Plata y Banco Macro (-1,2%).