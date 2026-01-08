Intervención en Venezuela, EN VIVO: Trump anunció que Venezuela sólo podrá comprar productos de EEUU con el dinero del petróleo

La crisis internacional escaló este miércoles tras una operación militar de Estados Unidos en la que incautó en el Atlántico Norte y el Caribe buques petroleros, incluidos la embarcación Bella 1 de bandera rusa acusados de violar sanciones. Trump anunció que entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano serán enviados a su país, con los ingresos controlados por Washington para supuestamente beneficiar al pueblo venezolano.
Delcy Rodríguez y el chavismo prometen "rescatar" a Nicolás Maduro y sostener la gobernabilidad
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este miércoles una cumbre del chavismo en Caracas en la que ratificó el compromiso político de trabajar por la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos, y de preservar el control institucional en medio de la crisis abierta tras su captura.
Las declaraciones de la flamante mandataria se dan en un contexto de incertidumbre fuerte incertidumbre política en medio de amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que la presiona para que responda a sus comandos para llevar adelante el control del país. Rodríguez sostuvo este martes que no responderá a las advertencias estadounidenses aunque el líder republicano anunció fuertes medidas, como la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo.
El encuentro se realizó en el Teatro Teresa Carreño, donde Rodríguez se reunió con los partidos que integran el Gran Polo Patriótico para definir una hoja de ruta común frente al nuevo escenario político.
Dejá tu comentario