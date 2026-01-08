SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
8 de enero 2026 - 07:44

Intervención en Venezuela, EN VIVO: Trump anunció que Venezuela sólo podrá comprar productos de EEUU con el dinero del petróleo

vladimir putin donald trump 1200
Por

La crisis internacional escaló este miércoles tras una operación militar de Estados Unidos en la que incautó en el Atlántico Norte y el Caribe buques petroleros, incluidos la embarcación Bella 1 de bandera rusa acusados de violar sanciones. Trump anunció que entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano serán enviados a su país, con los ingresos controlados por Washington para supuestamente beneficiar al pueblo venezolano.

En tanto, el secretario de Estado Marco Rubio presentó un plan de tres fases para Venezuela: estabilización, recuperación y transición, basado en el control de la industria petrolera y sanciones económicas. En Caracas, por su parte, la presidenta encargada Delcy Rodríguez hizo reclamos contra estas acciones y pide que el petróleo incautado sea considerado en las negociaciones con EE.UU. sobre la venta de crudo.

Trump también se comunicó con el presidente colombiano Gustavo Petro y lo invitó a una reunión en la Casa Blanca, en medio de las tensiones regionales causadas por la intervención estadounidense.

Live Blog Post

Delcy Rodríguez y el chavismo prometen "rescatar" a Nicolás Maduro y sostener la gobernabilidad

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este miércoles una cumbre del chavismo en Caracas en la que ratificó el compromiso político de trabajar por la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos, y de preservar el control institucional en medio de la crisis abierta tras su captura.

Las declaraciones de la flamante mandataria se dan en un contexto de incertidumbre fuerte incertidumbre política en medio de amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que la presiona para que responda a sus comandos para llevar adelante el control del país. Rodríguez sostuvo este martes que no responderá a las advertencias estadounidenses aunque el líder republicano anunció fuertes medidas, como la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo.

El encuentro se realizó en el Teatro Teresa Carreño, donde Rodríguez se reunió con los partidos que integran el Gran Polo Patriótico para definir una hoja de ruta común frente al nuevo escenario político.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Donald Trump y Gustavo Petro acuerdan encuentro en medio de tensiones bilaterales

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este miércoles que fue un “gran honor” conversar con el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, quien lo contactó para aclarar la situación del narcotráfico y otros desacuerdos entre ambos países. Trump valoró el tono del diálogo y manifestó su expectativa de reunirse con Petro en un futuro próximo en la Casa Blanca, en Washington D.C.

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Aprecié su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro cercano", indicó el mandatario de EEUU en un posteo en la red social Truth Social.

Según Trump, ya se están organizando los detalles de la reunión entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. El objetivo formal del encuentro será profundizar la cooperación bilateral, aunque el contexto regional ha complicado la relación entre ambos gobiernos.

Leé la nota completa

Live Blog Post

En medio del conflicto en Venezuela, EEUU anunció su salida de 66 organismos internacionales

En medio del avance político y militar en Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro el sábado por la madrugada, Estados Unidos anunció este miércoles que saldrá de 66 organizaciones internacionales y se aleja aún más de la cooperación internacional, una característica central de la administración de Donald Trump desde el comienzo de su gestión hace casi un año.

Entre los organismos más importantes están la agencia de población de la ONU y el tratado de la ONU que establece negociaciones internacionales sobre el clima.

La medida fue anunciada por la Casa Blanca luego de que Trump firmara una orden ejecutiva para suspender el apoyo de Estados Unidos a estas organizaciones, agencias y comisiones. La mayoría de ellos (35) están relacionados con la ONU y se centran en el clima, el trabajo y otros temas que el gobierno estadounidense categorizó como a favor de la diversidad y de iniciativas "woke". Las restantes 31 son organismos independientes no vinculadas a Naciones Unidas.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Donald Trump anunció que Venezuela sólo podrá comprar productos de EEUU con el dinero del petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Venezuela sólo podrá comprar productos estadounidenses con el dinero que ingrese del "nuevo acuerdo por el petróleo", que implicará la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a la administración norteamericana. Esto podría significar un monto de más de u$s2000 millones a la cotización actual. Por el momento, no hubo respuesta del gobierno de Delcy Rodríguez, por lo que no está claro si Caracas aceptó las condiciones ni bajo qué marco legal se llevarán a cabo estas operaciones.

El mandatario detalló que las compras incluirán productos agrícolas, medicamentos, equipamiento médico y dispositivos estadounidenses para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela.

"En otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal aliado. Una decisión sabia y muy buena para los venezolanos y estadounidenses", destacó el mandatario a través de una publicación en su red social Truth Social.

Leé la nota completa

