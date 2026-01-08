Intervención en Venezuela, EN VIVO: Trump anunció que Venezuela sólo podrá comprar productos de EEUU con el dinero del petróleo

Live Blog Post

Delcy Rodríguez y el chavismo prometen "rescatar" a Nicolás Maduro y sostener la gobernabilidad

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este miércoles una cumbre del chavismo en Caracas en la que ratificó el compromiso político de trabajar por la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos, y de preservar el control institucional en medio de la crisis abierta tras su captura.

Las declaraciones de la flamante mandataria se dan en un contexto de incertidumbre fuerte incertidumbre política en medio de amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que la presiona para que responda a sus comandos para llevar adelante el control del país. Rodríguez sostuvo este martes que no responderá a las advertencias estadounidenses aunque el líder republicano anunció fuertes medidas, como la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo.

El encuentro se realizó en el Teatro Teresa Carreño, donde Rodríguez se reunió con los partidos que integran el Gran Polo Patriótico para definir una hoja de ruta común frente al nuevo escenario político.

