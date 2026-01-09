Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 9 de enero

El dólar blue bajó $5 y opera a $1.490 para la compra y a $1.510 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.


A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 9 de enero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.464.
Valor del CCL hoy, viernes 9 de enero
El dólar CCL se ubica a $1.531,42 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,6%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 9 de enero
El dólar MEP opera a $1.492,31 y la brecha con el dólar oficial es de 1,9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 9 de enero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.930,5.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 9 de enero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.526, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 9 de enero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s91.268,99, según Binance.
