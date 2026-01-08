SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
8 de enero 2026 - 08:19

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 8 de enero

A cuánto operan el dólar, los bonos y las acciones este viernes.

A cuánto operan el dólar, los bonos y las acciones este viernes.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista cotiza a $1.460. Los paralelos también bajaron, pero el blue sube a $1.515 para la venta.

En el plano local, el mercado reaccionó de manera negativa y el S&P Merval cayó con fuerza pese al REPO con bancos internacionales anunciado por el Gobierno para pagar los vencimientos de deuda. Por otro lado, el nuevo interés luego de la publicación del REM será la reinversión de los bonos y qué pasará con el dato de inflación del mes de diciembre que se dará a conocer la próxima semana.

Live Blog Post

Oro: antes del Caracazo 2.0 ya la tendencia era alcista

En el cierre de 2025 después de una formidable performance de los metales, en particular, del oro y la plata, y más recientemente del cobre, los pronósticos eran halagüeños, pero moderados y cautelosos. Si bien nadie pronosticaba otro boom como lo visto en los últimos dos años y sobre todo en 2025, ni aventuraban récords inimaginables hasta hace poco, el consenso era que la tendencia se mantendría alcista. Quizás, gran parte de los analistas víctimas del síndrome FOMO, se manifestaba alcistas, pero en realidad, los expertos mantenían escenarios alcistas apoyados en los drivers de los últimos años esperando subas de 15% promedio.

Ahora, tras la reciente acción militar estadounidense en Venezuela, la lectura de los expertos del mercado de metales preciosos, es que la novedad subraya que es probable que la inestabilidad geopolítica continúe siendo un factor clave que impulsa el oro, como lo fue durante gran parte de 2025. Sin embargo, advierten desde el WGC, que el impacto en el oro a mediano plazo no es tan claro, dados los crecientes esfuerzos de Estados Unidos por fortalecer su posición como petrodólar.

Lee la nota completa

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias