Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 8 de enero

Oro: antes del Caracazo 2.0 ya la tendencia era alcista

En el cierre de 2025 después de una formidable performance de los metales, en particular, del oro y la plata, y más recientemente del cobre, los pronósticos eran halagüeños, pero moderados y cautelosos. Si bien nadie pronosticaba otro boom como lo visto en los últimos dos años y sobre todo en 2025, ni aventuraban récords inimaginables hasta hace poco, el consenso era que la tendencia se mantendría alcista. Quizás, gran parte de los analistas víctimas del síndrome FOMO, se manifestaba alcistas, pero en realidad, los expertos mantenían escenarios alcistas apoyados en los drivers de los últimos años esperando subas de 15% promedio.

Ahora, tras la reciente acción militar estadounidense en Venezuela, la lectura de los expertos del mercado de metales preciosos, es que la novedad subraya que es probable que la inestabilidad geopolítica continúe siendo un factor clave que impulsa el oro, como lo fue durante gran parte de 2025. Sin embargo, advierten desde el WGC, que el impacto en el oro a mediano plazo no es tan claro, dados los crecientes esfuerzos de Estados Unidos por fortalecer su posición como petrodólar.

